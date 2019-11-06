Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
6 ноября 2019, 13:00

Продажи Haval в России продолжают расти

  • 137
  • 0
Фото: Haval
Российский офис Haval отчитался об очередном рекорде продаж. В октябре 2019 года отечественные дилеры реализовали 1 514 автомобилей, тогда как в октябре 2018-го только 358 автомобилей.
Ранее мы писали
Успехи Haval впечатляют: еще недавно многие из нас даже имени этого не слышали, а сегодня бренд - самый успешный ...
Читать далее
Марка Haval занимает на российском рынке лидирующие позиции среди китайских брендов. Продажи растут от месяца к месяцу. Если в сентябре 2019 года дилеры реализовали 1 175 автомобилей, то в октябре эта цифра увеличилась до 1 514 единиц. Для сравнения в прошлом октябре в России было продано лишь 358 машин.

Бестселлером марки в России остается кроссовер Haval H6, который в октябре разошелся тиражом в 667 экземпляров. Ему «на пятки» наступает новый интеллектуальный кроссовер Haval F7. На нем остановили свой выбор 602 покупателя. Кроме того, было продано 150 кроссоверов Haval H2 и 95 рамных внедорожников Haval H9.

В будущем марка прогнозирует увеличение продаж за счет вывода на российский рынок новых моделей. На тульском заводе уже стартовала сборка купеобразного кроссовера Haval F7x. Корреспондент 110km.ru лично проинспектировал производство. Цены обещают назвать 7 ноября.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хавейл
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи Haval в России продолжают расти
{{material_128016}}Марка Haval занимает на российском рынке лидирующие позиции среди китайских брендов. Продажи растут от месяца к месяцу. Если в сентябре 2019 года дилеры реализовали 1 175 автомобилей, то в октябре эта цифра увеличилась до 1 514 единиц. Для сравнения в прошлом октябре в России было продано лишь 358 машин.Бестселлером марки в России остается кроссовер Haval H6, который в октябре разошелся тиражом в 667 экземпляров. Ему «на пятки» наступает новый интеллектуальный кроссовер Haval F7. На нем остановили свой выбор 602 покупателя. Кроме того, было продано 150 кроссоверов Haval H2 и 95 рамных внедорожников Haval H9.В будущем марка прогнозирует увеличение продаж за счет вывода на российский рынок новых моделей. На тульском заводе уже стартовала сборка купеобразного кроссовера Haval F7x. Корреспондент 110km.ru лично проинспектировал производство. Цены обещают назвать 7 ноября.
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Самара Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.