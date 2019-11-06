6 ноября 2019, 13:00
Продажи Haval в России продолжают расти
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Фото: Haval
Российский офис Haval отчитался об очередном рекорде продаж. В октябре 2019 года отечественные дилеры реализовали 1 514 автомобилей, тогда как в октябре 2018-го только 358 автомобилей.
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Бестселлером марки в России остается кроссовер Haval H6, который в октябре разошелся тиражом в 667 экземпляров. Ему «на пятки» наступает новый интеллектуальный кроссовер Haval F7. На нем остановили свой выбор 602 покупателя. Кроме того, было продано 150 кроссоверов Haval H2 и 95 рамных внедорожников Haval H9.
В будущем марка прогнозирует увеличение продаж за счет вывода на российский рынок новых моделей. На тульском заводе уже стартовала сборка купеобразного кроссовера Haval F7x. Корреспондент 110km.ru лично проинспектировал производство. Цены обещают назвать 7 ноября.
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Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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