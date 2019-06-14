14 июня 2019, 19:38

Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле

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Компания Mazda назвала сроки выхода хэтчбека Mazda 3 нового поколения на российский рынок. Новинка появится в дилерских центрах уже в июле 2019 года по цене от 1,5 млн рублей.
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
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Седан и хэтчбек Mazda 3 четвертого поколения представили в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобили получили новый дизайн в фирменном стиле KODO и более эргономичный салон. Они немного прибавили в размерах и стали еще безопаснее за счет увеличившейся жесткости кузова и дополнительной подушки безопасности для коленей водителя. 

В Россию привезут две модификации хэтчбека Mazda 3, оснащенные двигателями семейства Skyactiv-G: объемом 1,5 литра (120 л.с., 153 Нм) и 2,0 литра (150 л.с., 213 Нм). Оба мотора адаптированы под АИ-95. Новая система G-Vectoring Control Plus обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента и стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы будут особенно хорошо заметны на скользкой дороге.

Российским покупателям предложат выбор из трех комплектаций: Drive, Active и Supreme. По мнению Андрея Глазкова, директора по маркетингу Mazda Motor Rus, самой востребованной станет «средняя» комплектация Active. На долю топовой Supreme придется более четверти продаж. Впервые в России на Mazda 3 появится адаптивный круиз-контроль Mazda Radar Cruise Control с функцией Stop & Go (торможение до полной остановки и затем возобновление движения). Цены на новый хэтчбек будут варьироваться от 1 490 000 до 1 753 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
Тест Mazda3: в ожидании короны
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Михаил
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Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
{{material_126630}}Седан и хэтчбек Mazda 3 четвертого поколения представили в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобили получили новый дизайн в фирменном стиле KODO и более эргономичный салон. Они немного прибавили в размерах и стали еще безопаснее за счет увеличившейся жесткости кузова и дополнительной подушки безопасности для коленей водителя. В Россию привезут две модификации хэтчбека Mazda 3, оснащенные двигателями семейства Skyactiv-G: объемом 1,5 литра (120 л.с., 153 Нм) и 2,0 литра (150 л.с., 213 Нм). Оба мотора адаптированы под АИ-95. Новая система G-Vectoring Control Plus обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента и стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы будут особенно хорошо заметны на скользкой дороге.Российским покупателям предложат выбор из трех комплектаций: Drive, Active и Supreme. По мнению Андрея Глазкова, директора по маркетингу Mazda Motor Rus, самой востребованной станет «средняя» комплектация Active. На долю топовой Supreme придется более четверти продаж. Впервые в России на Mazda 3 появится адаптивный круиз-контроль Mazda Radar Cruise Control с функцией Stop & Go (торможение до полной остановки и затем возобновление движения). Цены на новый хэтчбек будут варьироваться от 1 490 000 до 1 753 000 рублей.
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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