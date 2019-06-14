14 июня 2019, 19:38
Продажи нового хэтчбека Mazda 3 начнутся в июле
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Компания Mazda назвала сроки выхода хэтчбека Mazda 3 нового поколения на российский рынок. Новинка появится в дилерских центрах уже в июле 2019 года по цене от 1,5 млн рублей.
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В Россию привезут две модификации хэтчбека Mazda 3, оснащенные двигателями семейства Skyactiv-G: объемом 1,5 литра (120 л.с., 153 Нм) и 2,0 литра (150 л.с., 213 Нм). Оба мотора адаптированы под АИ-95. Новая система G-Vectoring Control Plus обеспечивает более точный отзыв на поворот руля за счет снижения крутящего момента и стабилизирует автомобиль при выходе из поворота (руль возвращается к нулевой отметке) благодаря притормаживанию внешних колес. Кроме того, GVC Plus уменьшает клевки и крены при резком перестроении. Преимущества новой системы будут особенно хорошо заметны на скользкой дороге.
Российским покупателям предложат выбор из трех комплектаций: Drive, Active и Supreme. По мнению Андрея Глазкова, директора по маркетингу Mazda Motor Rus, самой востребованной станет «средняя» комплектация Active. На долю топовой Supreme придется более четверти продаж. Впервые в России на Mazda 3 появится адаптивный круиз-контроль Mazda Radar Cruise Control с функцией Stop & Go (торможение до полной остановки и затем возобновление движения). Цены на новый хэтчбек будут варьироваться от 1 490 000 до 1 753 000 рублей.
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26.10.2017, 08:35
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16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
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Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
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