Опыт владельца: Выставил Haval M6 на продажу и продавал полгода — за сколько продал и какая машина следующая

Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера

Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.

В 2026 году Haval M6 остаётся одним из самых востребованных кроссоверов на российском рынке, но даже популярная модель не всегда продаётся быстро. История одного владельца, который решил заменить свой Haval M6 на более современный и полноприводный Haval H3, наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются частные продавцы.

Автомобиль был куплен в 2024 году на смену простому Ларгусу, который за четыре года эксплуатации не доставил серьёзных хлопот, но и удовольствия не принёс. Haval M6 привлекает просторным салоном, более богатым оснащением и современным дизайном. В комплектации: две фронтальные подушки, система резервного питания, контроль давления в шинах, полный набор электростеклоподъёмников, мультимедиа, круиз-контроль, климат-контроль и даже фаркоп, установленный дополнительно.

Первые 10 тысяч километров владелец обслуживал машину у дилера, затем перешёл на независимый сервис. За два года эксплуатации серьёзных проблем не возникло: были заменены передние тормозные колодки и диски, по гарантии выполнен сход-развал. Кузов остался в отличном состоянии благодаря бережной антикоррозийной обработке, салон защитили чехлы из искусственной кожи — решение, продиктованное заботой о детях.

В 2025 году владелец задумался о смене автомобиля. Он рассматривал трейд-ин, но дилер оценил Haval M6 всего в 1,25 млн рублей, предложив скидку 200 тысяч на новый Haval H3. Итоговая выгода оказалась заниженной, и было решено продать машину самостоятельно. Стартовая цена в объявлении составила 1,9 миллиона рублей — чуть ниже стоимости нового M6 с механикой. Однако активно интересовались в основном перекупы и автосалоны, готовые забрать машину за 1,1–1,2 млн рублей.

После Нового года цена была снижена до 1,8 млн, но звонков не прибавилось. Только с выходом обновлённого Haval H3 и очередным снижением до 1,7 млн рублей появились попытки отдельных покупателей. Некоторые пытались сбить цену, ссылаясь на чехлы или наличие фаркопа. В итоге, спустя полгода и семь показов, Haval M6 был продан за 1,65 миллиона рублей при пробеге 45 тысяч километров.

Планируя покупку нового автомобиля, владелец остановился на Haval H3 в комплектации Optimum с полным приводом. Однако у дилера в наличии имеются только переднеприводные версии или более дорогие комплектации, поэтому необходимо оформить заказ и внести предоплату. Ожидание — около месяца, цена — 3,05 млн рублей. Среди плюсов обновлённого Haval H3 отмечаются тканевый салон, задний подлокотник, дворник и удобная кнопка открытия багажника.

Для российских покупателей важно учитывать, что рынок новых и подержанных автомобилей продолжает меняться: локализация производства, рост цен на новые модели и появление рестайлинговых решений влияют на стоимость и ликвидность машин. Haval M6 остаётся привлекательным для тех, кто ищет просторный и надёжный кроссовер, но при продаже нужно быть готовым к длительному поиску покупателя и необходимости корректировать цену. Опыт владения показывает: ухоженный автомобиль всегда находит своего покупателя, а самостоятельная продажа часто позволяет получить более выгодную цену.

Ситуация с продажей Haval M6 демонстрирует, что самостоятельная продажа автомобиля может быть выгоднее трейд-ина, особенно если машина в хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Дилеры и перекупы, как правило, предлагают минимальные суммы, ориентируясь на циклическую перепродажу. Как отмечают эксперты, подобная тенденция характерна не только для России – например, в США владельцы также чаще обращаются к дилерам для сложного ремонта, а независимые сервисы выигрывают в скорости и цене.