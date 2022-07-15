Продажами и маркетингом «АвтоВАЗа» займется новый менеджер

В фирменном пресс-релизе уточняется, что в 2001 году г-н Костромин закончил Иркутский государственный университет. В 2010-м присоединился к команде «АвтоВАЗа», где занимал различные должности в функции продаж.

До нового назначения Дмитрий Костромин занимал должность директора Дирекции по управлению дилерской сетью и продажам.

Комментарий президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова: «Дмитрий Костромин имеет богатый опыт работы в компании, хорошо знаком с дилерской сетью Lada и всеми задачами, которые стоят в области продаж и маркетинга. Уверен, что его профессиональные и личные качества позволят марке Lada еще больше укрепить позиции на российском автомобильном рынке».

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