Продажами и маркетингом «АвтоВАЗа» займется новый менеджер
В фирменном пресс-релизе уточняется, что в 2001 году г-н Костромин закончил Иркутский государственный университет. В 2010-м присоединился к команде «АвтоВАЗа», где занимал различные должности в функции продаж.
До нового назначения Дмитрий Костромин занимал должность директора Дирекции по управлению дилерской сетью и продажам.
Комментарий президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова: «Дмитрий Костромин имеет богатый опыт работы в компании, хорошо знаком с дилерской сетью Lada и всеми задачами, которые стоят в области продаж и маркетинга. Уверен, что его профессиональные и личные качества позволят марке Lada еще больше укрепить позиции на российском автомобильном рынке».
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29.04.2022, 17:43
АвтоВАЗ впервые может возглавить женщина
Компания Renault избавляется от своей доли в АвтоВАЗе и продает ее российской стороне за символический 1 рубль. Действующий генеральный директор АвтоВАЗа Николя Мор уже покинул Россию. Кто станет его преемником, остается только гадать.Читать далее
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14.01.2022, 17:07
Вот уже год «Лада» без Стива Маттина: как англичанин смог сделать красивые автомобили в России
Минувший год «АвтоВАЗ» впервые за последнее время отработал без Стива Маттина. Того самого главного дизайнера, который нарисовал всю актуальную линейку тольяттинских малолитражек. Читать далее
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В наступившем году автокомпании сменили своих начальников – глобальных и региональных
Начало 2022 года – пора кадровых изменений в структурах автомобильных компаний. Одно за другим приходят уведомления, в которых говорится о назначении новых топ-менеджеров на самые важные посты. Читать далее
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26.03.2021, 11:42
Женщины «захватили» совет директоров GM
Компания General Motors расширяет совет директоров до 13 человек, при этом женщины занимают семь мест. Об изменении в составе руководства в компании рассказали накануне.Читать далее
-
28.12.2020, 15:29
1 января 2021 года у петербургского завода Hyundai появится новый гендиректор
По иронии судьбы г-н Джу Сучоун в этот день отметит свое 56-летие. Только что назначенный глава завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» появился на свет 1 января 1965 года в Сеуле, там же получил высшее образование в области машиностроения.Читать далее
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