28 июля 2017, 14:08

Продажи Альянса Renault Nissan продолжают расти

По итогам 6 месяцев текущего года совокупные продажи Renault, Nissan и Mitsubishi Motors увеличились на 7%. Группа компаний реализовала за отчетный период 5,27 млн автомобилей.
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Продажи выросли за счет увеличения спроса на модели французских и японских марок. Альянс зафиксировал рост продаж моделей Renault, включая Clio, Sandero, Megane, Captur и Duster, а Nissan отметил высокий спрос на X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai и Altima/Teana. Продажи Mitsubishi Motors, которая вошла в состав Альянса в конце прошлого года, вплотную приблизились к 495 000 автомобилей на фоне высокого спроса на кроссовер Outlander во всем мире и на Pajero Sport.

Совокупные продажи электромобилей также существенно выросли до 481 151 единиц,. Этот рост был обусловлен, в первую очередь, популярностью Nissan LEAF и Renault ZOE, который остается самым продаваемым электромобилем в Европе, а также Mitsubishi i-Miev.

В сегменте гибридных автомобилей продажи подзаряжаемой гибридной версии Mitsubishi Outlander превысили 13 000 единиц.

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Продажи Альянса Renault Nissan продолжают расти
Продажи выросли за счет увеличения спроса на модели французских и японских марок. Альянс зафиксировал рост продаж моделей Renault, включая Clio, Sandero, Megane, Captur и Duster, а Nissan отметил высокий спрос на X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai и Altima/Teana. Продажи Mitsubishi Motors, которая вошла в состав Альянса в конце прошлого года, вплотную приблизились к 495 000 автомобилей на фоне высокого спроса на кроссовер Outlander во всем мире и на Pajero Sport.Совокупные продажи электромобилей также существенно выросли до 481 151 единиц,. Этот рост был обусловлен, в первую очередь, популярностью Nissan LEAF и Renault ZOE, который остается самым продаваемым электромобилем в Европе, а также Mitsubishi i-Miev. В сегменте гибридных автомобилей продажи подзаряжаемой гибридной версии Mitsubishi Outlander превысили 13 000 единиц.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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