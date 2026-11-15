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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

15 ноября 2026, 22:23

Рынок падает, но гиганты нарасхват: спрос на автобусы длиннее 12 метров взлетел на 35%

Рынок падает, но гиганты нарасхват: спрос на автобусы длиннее 12 метров взлетел на 35%

Все сокращают закупки, а на «длинных» автобусах настоящий бум: что тянет спрос вверх?

Рынок падает, но гиганты нарасхват: спрос на автобусы длиннее 12 метров взлетел на 35%

С января по октябрь 2026 года продажи новых и подержанных автобусов вместе сократились на 15,7%. Новая техника просела в одних размерных классах и прибавила в других. В сегменте машин с пробегом снижение затронуло все четыре категории длины.

С января по октябрь 2026 года продажи новых и подержанных автобусов вместе сократились на 15,7%. Новая техника просела в одних размерных классах и прибавила в других. В сегменте машин с пробегом снижение затронуло все четыре категории длины.

С января по октябрь 2026 года в России реализовали 7,75 тыс. новых автобусов, на 6,4% меньше, чем годом ранее. Всего на рынке продали 18,93 тыс. новых и подержанных машин, на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Подобные данные приводит маркетинговое агентство НАПИ.

Продажи новых машин длиной от 10 до 12 м сократились на 30,9%, а автобусов от 6 до 8 м на 36,9%. В то же время сегменты длиннее 12 м и от 8 до 10 м выросли: на 35,1% и 1,5% соответственно.

За десять месяцев продали около 11,18 тыс. подержанных автобусов, на 21,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение затронуло все четыре размерные категории. У машин длиннее 12 м продажи уменьшились на 2,9%, у автобусов длиной от 10 до 12 м на 16,5%. В классе от 8 до 10 м падение составило 17,7%, а у автобусов от 6 до 8 м достигло 29,6%.

Доля новой техники составила 40,9%, прибавив 4 процентных пункта. На подержанные автобусы пришлось 59,1% рынка, на 4 пункта меньше, чем годом ранее. Несмотря на сокращение, автобусы с пробегом сохранили большую долю совокупных продаж.

По данным «Автостата», в октябре 2026 года в России продали 1 047 новых автобусов. Это на 19% больше сентябрьского результата, но на 25% меньше, чем в октябре 2025 года. За январь-октябрь «Автостат» оценил продажи новых машин примерно в 7,7 тыс. единиц. Это примерно на 7% меньше, чем годом ранее.

НАПИ также отмечает перемены в структуре продаж новых автобусов по типу топлива. За год доля дизельных моделей выросла на 3,1 процентного пункта, газовых и битопливных на 4,4 пункта. Доля электробусов прибавила 1,4 пункта, а бензиновых автобусов снизилась на 9 пунктов. Дизельные модели сохранили крупнейшую долю продаж.

Рынок падает, но гиганты нарасхват: спрос на автобусы длиннее 12 метров взлетел на 35%
Фото: НАПИ

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