Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне

Ранее мы писали Toyota, BMW и Mercedes в плюсе на фоне общего падения авторынка России В мае 2025 года в России было продано более 7 тысяч новых автомобилей глобальных марок (без учета китайских ... Читать далее

Лидером среди «европейцев» стала чешская Skoda, реализовавшая 924 автомобиля – больше, чем все остальные европейские бренды вместе взятые. Самой популярной моделью европейского происхождения стал Skoda Kodiaq. За январь–май этого года клиентам передано 659 экземпляров. Но как выяснили журналисты Kolesa.kz , значительная часть этих покупателей – граждане России, которые оформляют машины через казахстанские автосалоны. По официальным данным из Казахстана в Россию вывезли 463 кроссовера Kodiaq.

Второе место среди «европейцев» в рейтинге продаж Казахстана занимает BMW. Продажи баварского бренда выросли по сравнению с 2024 годом на треть – с 155 до 207 автомобилей (+33,5%), бестселлером стал любимый россиянами BMW X5. Третье место у Mercedes-Benz с результатом 178 проданных за 5 месяцев новых автомобилей, больше всего Mercedes-Benz G-Class.

Среди аутсайдеров европейского сегмента – Renault, Alfa Romeo и Opel. Renault реализовал лишь один Koleos 2023 года корейской сборки, Alfa Romeo довольствуется двумя продажами (по одному Stelvio и Giulia), а Opel отгрузил три Crossland. Также остается неясной ситуация с французским Citroen – бренд не отражен в официальных данных, хотя в Астане работает дилерский центр и предлагается, в частности, модель C3 Aircross 2023 года выпуска. Таким образом, рынок европейских брендов в Казахстане во многом определяется спросом со стороны клиентов из России. Местные же автолюбители отдают предпочтение корейским и китайским маркам локальной сборки в компании с местными Chevrolet.

Упомянутые модели: Skoda Kodiaq (от 1 339 000 Р ) , BMW X5 (от 4 690 000 Р ) , Mercedes G (от 11 500 000 Р )

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах