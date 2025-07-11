Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
Второе место среди «европейцев» в рейтинге продаж Казахстана занимает BMW. Продажи баварского бренда выросли по сравнению с 2024 годом на треть – с 155 до 207 автомобилей (+33,5%), бестселлером стал любимый россиянами BMW X5. Третье место у Mercedes-Benz с результатом 178 проданных за 5 месяцев новых автомобилей, больше всего Mercedes-Benz G-Class.
Среди аутсайдеров европейского сегмента – Renault, Alfa Romeo и Opel. Renault реализовал лишь один Koleos 2023 года корейской сборки, Alfa Romeo довольствуется двумя продажами (по одному Stelvio и Giulia), а Opel отгрузил три Crossland. Также остается неясной ситуация с французским Citroen – бренд не отражен в официальных данных, хотя в Астане работает дилерский центр и предлагается, в частности, модель C3 Aircross 2023 года выпуска. Таким образом, рынок европейских брендов в Казахстане во многом определяется спросом со стороны клиентов из России. Местные же автолюбители отдают предпочтение корейским и китайским маркам локальной сборки в компании с местными Chevrolet.
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В мае 2025 года BMW неожиданно стал самым популярным премиальным брендом на авторынке Санкт-Петербурга, опередив официально поставляемые китайские марки Exeed и Tank. Читать далее
-
21.06.2025, 08:03
Mansory показала Mercedes G-Class с безумным дизайном
Тюнинг-ателье Mansory, известное своими экстравагантными доработками автомобилей, представило новый проект на базе Mercedes G-Class. На этот раз специалисты из Швейцарии объединили усилия с популярным американским художником стрит-арта Алеком Монополи (Alec Monopoly).Читать далее
-
16.06.2025, 18:12
Почему 16-летний «Гелик» стоит как квартира
В Москве выставили на продажу необычный Mercedes-Benz G 500, который за последние 16 лет успел проехать 330 тысяч километров. Несмотря на солидный возраст и пробег, владелец оценил внедорожник в 9,5 млн рублей. Читать далее
-
05.05.2025, 15:32
Скандал на Рубинштейна: многодетную хозяйку «Гелендвагена» арестовали на 2 месяца
В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 32-летнюю мать троих детей, обвиняемую в совершении хулиганского наезда на пешеходов на улице Рубинштейна. По версии следствия, после конфликта с охраной заведения женщина села за руль своего белоснежного Mercedes-Benz G-Class, намеренно выехала на тротуар и сбила несколько человек.Читать далее
-
05.05.2025, 11:02
Рекордное подорожание: вернувшиеся популярные модели будут стоить до 5,5 млн рублей
После возможного возвращения иностранных автопроизводителей на российский рынок стоимость их автомобилей может вырасти почти вдвое по сравнению с докризисным уровнем. По оценке бывшего директора РОАД Олега Мосеева, недоступны для большинства покупателей окажутся даже базовые комплектации.Читать далее
-
17.04.2025, 14:57
Пьяный водитель BMW спровоцировал смертельное ДТП (видео)
Накануне днем, 16 марта, на Ушаковской набережной в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. По данным ГУ МВД, аварию спровоцировал 45-летний водитель BMW X5, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.Читать далее
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