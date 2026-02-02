Почему спрос на кроссоверы и лифтбеки «Москвич» падает и что готовит завод в ближайшем будущем

2 февраля 2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.
Снижение продаж автомобилей «Москвич» в 2025 году стало одним из самых обсуждаемых событий на российском авторынке. За год удалось реализовать лишь 15,6 тысяч машин - это на треть меньше, чем годом ранее. Такой результат вызывает вопросы не только у экспертов, но и у отдельных покупателей: почему амбициозный проект не смог удержать темпы роста?
Особое внимание привлекает тот факт, что завод так и не достиг заявленной точки безубыточности. Для выхода на самоокупаемость необходимо было продавать не менее 30 тысяч автомобилей в год, однако с момента перезапуска бренда эта планка остается недосягаемой. Это ставит под сомнение долгосрочные перспективы проекта и заставляет задуматься о будущем отечественного автопрома.
Кроссовер «Москвич 3» стал безусловным лидером среди моделей бренда: на его долю пришлось более 80% всех продаж — 12,7 тысячи автомобилей. Остальные модели, включая лифтбек «Москвич 6», не могут соответствовать этим показателям. Лифтбек выбрало всего 1,5 тысячи покупателей, электромобиль «Москвич 3е» и более крупный «Москвич 8» вместе набрали лишь 1,4 тысячи реализованных экземпляров.
Такой прогноз говорит о том, что российский потребитель по-прежнему отдает предпочтение кроссоверам, а попытка прогресса модельного ряда пока не приносит ожидаемого эффекта. При этом эксперты отмечают, что конкуренция в сегменте кроссоверов становится все жестче, и «Москвичу» приходится бороться не только с зарубежными, но и с другими отечественными производителями.
Несмотря на непростую ситуацию, Московский автозавод не собирается останавливаться на достигнутом. Уже анонсированы новые модели - M70 и M90, которые должны появиться в ближайшее время. Ожидается, что они смогут привлечь новую аудиторию и вернуть интерес к бренду. Однако пока остается неясным, смогут ли новинки изменить ситуацию на рынке и вывести «Москвич» на новый уровень.
Падение продаж в 2025 году стало тревожным сигналом для всей отрасли. На фоне растущей конкуренции и изменчивых предпочтений покупателей, бренду предстоит серьезно пересмотреть свой прогноз. В противном случае даже новые модели могут не спасти положения, проект рискует попасть в число аутсайдеров российского автопрома.
Похожие материалы Moskvich
01.02.2026, 12:37
Дилеры предупредили о рисках при покупке электромобиля Москвич 3e с новыми батареями
Электрокроссовер Москвич 3e в недавнем времени перешел на отечественные батареи. Дилеры советуют внимательно оценить условия покупки: субсидии и кредитные программы могут не дать ожидаемой экономии.Читать далее
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
30.01.2026, 12:27
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.Читать далее
28.01.2026, 08:11
JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера
Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.Читать далее
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
23.01.2026, 06:07
Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов
Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.Читать далее
22.01.2026, 06:34
Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца
Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.Читать далее
