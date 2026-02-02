Почему спрос на кроссоверы и лифтбеки «Москвич» падает и что готовит завод в ближайшем будущем

Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина

В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.

Снижение продаж автомобилей «Москвич» в 2025 году стало одним из самых обсуждаемых событий на российском авторынке. За год удалось реализовать лишь 15,6 тысяч машин - это на треть меньше, чем годом ранее. Такой результат вызывает вопросы не только у экспертов, но и у отдельных покупателей: почему амбициозный проект не смог удержать темпы роста?

Особое внимание привлекает тот факт, что завод так и не достиг заявленной точки безубыточности. Для выхода на самоокупаемость необходимо было продавать не менее 30 тысяч автомобилей в год, однако с момента перезапуска бренда эта планка остается недосягаемой. Это ставит под сомнение долгосрочные перспективы проекта и заставляет задуматься о будущем отечественного автопрома.

Кроссовер «Москвич 3» стал безусловным лидером среди моделей бренда: на его долю пришлось более 80% всех продаж — 12,7 тысячи автомобилей. Остальные модели, включая лифтбек «Москвич 6», не могут соответствовать этим показателям. Лифтбек выбрало всего 1,5 тысячи покупателей, электромобиль «Москвич 3е» и более крупный «Москвич 8» вместе набрали лишь 1,4 тысячи реализованных экземпляров.

Такой прогноз говорит о том, что российский потребитель по-прежнему отдает предпочтение кроссоверам, а попытка прогресса модельного ряда пока не приносит ожидаемого эффекта. При этом эксперты отмечают, что конкуренция в сегменте кроссоверов становится все жестче, и «Москвичу» приходится бороться не только с зарубежными, но и с другими отечественными производителями.

Несмотря на непростую ситуацию, Московский автозавод не собирается останавливаться на достигнутом. Уже анонсированы новые модели - M70 и M90, которые должны появиться в ближайшее время. Ожидается, что они смогут привлечь новую аудиторию и вернуть интерес к бренду. Однако пока остается неясным, смогут ли новинки изменить ситуацию на рынке и вывести «Москвич» на новый уровень.

Падение продаж в 2025 году стало тревожным сигналом для всей отрасли. На фоне растущей конкуренции и изменчивых предпочтений покупателей, бренду предстоит серьезно пересмотреть свой прогноз. В противном случае даже новые модели могут не спасти положения, проект рискует попасть в число аутсайдеров российского автопрома.