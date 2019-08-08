8 августа 2019, 08:31
Продажи автомобилей премиум-марок выросли на 6%
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На фоне общего падения продаж автомобили премиальных брендов пользовались в июле повышенным спросом. Первыми по числу проданных машин стали Mercedes-Benz и BMW, лидером роста – Smart.
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Четвертое место досталось Audi с результатом 1,3 тыс. проданных автомобилей (+0,9%), пятое – Land Rover (704 экз., +4,9%). Кроме того, в десятку самых продаваемых премиум-брендов июля вошли: Volvo (501 экз., +1%), Porsche (473 экз., +15,6%), Infiniti (243 экз., -30,8%), Mini (210 экз., +1%) и Jaguar (172 экз., -15,7%).
Автомобили Smart не смогли пробиться в первую «десятку» и заняли лишь четырнадцатое место. Дилеры по всей стране реализовали за месяц 49 автомобилей, но это 28,9% больше, чем в июле 2018 года. Наиболее выраженный спад продаж наблюдался у Infiniti, где объемы сократились почти на треть (-30,8%).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
это только кажется, что если сядешь пьяным за руль, то проблем не будет, но лучше не рисковать, почти всегда что-то случается
и никто так и не скинул)
да уж, надо дома запасные иметь, я понял
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