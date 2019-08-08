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8 августа 2019, 08:31

Продажи автомобилей премиум-марок выросли на 6%

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На фоне общего падения продаж автомобили премиальных брендов пользовались в июле повышенным спросом. Первыми по числу проданных машин стали Mercedes-Benz и BMW, лидером роста – Smart.
Продажи автомобилей премиум марок выросли на 6

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Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», в минувшем месяце в России было продано 12,7 тыс. автомобилей премиум-сегмента или на 5,8% больше, чем годом ранее. Первые два места оккупировали представители «большой немецкой тройки». Дилеры Mercedes-Benz реализовали в июле 3,5 тыс. автомобилей (+11,5% к АППГ). Второе место занимает BMW с результатом 3,3 тыс. проданных машин (+14,2%). На третьем, с некоторым отставанием – Lexus (1,9 тыс. экз.). У японской марки, единственной в ТОП-5 премиальных брендов, в июле зафиксировали негативную динамику (-3,1%).

Четвертое место досталось Audi с результатом 1,3 тыс. проданных автомобилей (+0,9%), пятое – Land Rover (704 экз., +4,9%). Кроме того, в десятку самых продаваемых премиум-брендов июля вошли: Volvo (501 экз., +1%), Porsche (473 экз., +15,6%), Infiniti (243 экз., -30,8%), Mini (210 экз., +1%) и Jaguar (172 экз., -15,7%). 

Автомобили Smart не смогли пробиться в первую «десятку» и заняли лишь четырнадцатое место. Дилеры по всей стране реализовали за месяц 49 автомобилей, но это 28,9% больше, чем в июле 2018 года. Наиболее выраженный спад продаж наблюдался у Infiniti, где объемы сократились почти на треть (-30,8%).


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пьяный за рулем
это только кажется, что если сядешь пьяным за руль, то проблем не будет, но лучше не рисковать, почти всегда что-то случается
niki93
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и никто так и не скинул)
niki93
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да уж, надо дома запасные иметь, я понял
niki93
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Продажи автомобилей премиум-марок выросли на 6%
{{material_127171}}Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», в минувшем месяце в России было продано 12,7 тыс. автомобилей премиум-сегмента или на 5,8% больше, чем годом ранее. Первые два места оккупировали представители «большой немецкой тройки». Дилеры Mercedes-Benz реализовали в июле 3,5 тыс. автомобилей (+11,5% к АППГ). Второе место занимает BMW с результатом 3,3 тыс. проданных машин (+14,2%). На третьем, с некоторым отставанием – Lexus (1,9 тыс. экз.). У японской марки, единственной в ТОП-5 премиальных брендов, в июле зафиксировали негативную динамику (-3,1%).Четвертое место досталось Audi с результатом 1,3 тыс. проданных автомобилей (+0,9%), пятое – Land Rover (704 экз., +4,9%). Кроме того, в десятку самых продаваемых премиум-брендов июля вошли: Volvo (501 экз., +1%), Porsche (473 экз., +15,6%), Infiniti (243 экз., -30,8%), Mini (210 экз., +1%) и Jaguar (172 экз., -15,7%). Автомобили Smart не смогли пробиться в первую «десятку» и заняли лишь четырнадцатое место. Дилеры по всей стране реализовали за месяц 49 автомобилей, но это 28,9% больше, чем в июле 2018 года. Наиболее выраженный спад продаж наблюдался у Infiniti, где объемы сократились почти на треть (-30,8%).
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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