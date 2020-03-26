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26 марта 2020, 11:12

Продажи автомобилей премиум-сегмента растут

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Спрос на автомобили премиальных марок продолжает расти. За первые два месяца 2020 года спрос на новые автомобили в премиум-сегменте вырос на 16%, а на подержанные – на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в январе-феврале нынешнего года в России было продано 74,6 тыс. подержанных легковых автомобилей премиальных марок (+10%). Две трети вторичного рынка в данном сегменте приходится на «большую немецкую тройку»: Mercedes-Benz, BMW, Audi. За два месяца новых владельцев обрели 18,9 тыс. автомобилей Mercedes-Benz (+11%), 17,6 тыс. автомобилей BMW (+13%) и 13,8 тыс. автомобилей Audi (+8%). Далее с существенным отставанием идут Lexus (7,1 тыс. экз., +7%), Volvo (4,7 тыс. экз.; +8%) и Land Rover (4,3 тыс. экз.; +4%).

Что касается новых автомобилей, то за два первых месяца 2020 года российским дилерам удалось реализовать порядка 21 тыс. автомобилей или на 16% больше, чем годом ранее. Пятерка лидеров здесь практически идентична ситуации на вторичном рынке. Лишь продажи BMW в начале года растут быстрее, и баварская марка пока опережает Mercedes-Benz.

Например, в феврале на автомобилях BMW остановили свой выбор 3,2 тыс. покупателей или на +22% больше, чем в феврале 2019-го. Mercedes-Benz завершил месяц с результатом 2,7 тыс. проданных автомобилей (+3%). Автомобили Audi разошлись тиражом 1,4 тыс. автомобилей (+64%). Замыкают первую пятерку февраля Lexus (1,3 тыс. экз.; +29%) и Land Rover (642 экз.; -8%).

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Продажи автомобилей премиум-сегмента растут
{{material_129434}}По данным аналитического агентства «Автостат», в январе-феврале нынешнего года в России было продано 74,6 тыс. подержанных легковых автомобилей премиальных марок (+10%). Две трети вторичного рынка в данном сегменте приходится на «большую немецкую тройку»: Mercedes-Benz, BMW, Audi. За два месяца новых владельцев обрели 18,9 тыс. автомобилей Mercedes-Benz (+11%), 17,6 тыс. автомобилей BMW (+13%) и 13,8 тыс. автомобилей Audi (+8%). Далее с существенным отставанием идут Lexus (7,1 тыс. экз., +7%), Volvo (4,7 тыс. экз.; +8%) и Land Rover (4,3 тыс. экз.; +4%).Что касается новых автомобилей, то за два первых месяца 2020 года российским дилерам удалось реализовать порядка 21 тыс. автомобилей или на 16% больше, чем годом ранее. Пятерка лидеров здесь практически идентична ситуации на вторичном рынке. Лишь продажи BMW в начале года растут быстрее, и баварская марка пока опережает Mercedes-Benz.Например, в феврале на автомобилях BMW остановили свой выбор 3,2 тыс. покупателей или на +22% больше, чем в феврале 2019-го. Mercedes-Benz завершил месяц с результатом 2,7 тыс. проданных автомобилей (+3%). Автомобили Audi разошлись тиражом 1,4 тыс. автомобилей (+64%). Замыкают первую пятерку февраля Lexus (1,3 тыс. экз.; +29%) и Land Rover (642 экз.; -8%).
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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