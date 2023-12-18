Продажи автомобилей продолжают расти по всему миру: прогноз на 2024 год

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Мировой автопром постепенно восстанавливается от последствий пандемии Covid-19, связанных с ней локдаунов и дефицита электронных компонентов. По итогам 2023 года продажи вырастут до 86 млн автомобилей (+8,9%). В 2024 году объемы реализации по всему миру увеличатся еще на 2,8% и достигнут отметки в 88,3 млн единиц.

Эксперты S&P Global Mobility прогнозируют рост продаж в Европе на 2,9% до 15,1 млн автомобилей. И все это несмотря на сокращение субсидий на электромобили, риски экономического спада и высокие цены. В США продажи вырастут на 2% до 15,9 млн единиц. Особенно динамично будет развиваться сегмент электрокаров. До конца 2024 года на американский рынок выйдет порядка 100 новых полностью электрических моделей.

В Китае продажи могут подскочить на 4,2% и составить 26,4 млн единиц. Ожидается, что доля новых электромобилей увеличится до 44% от общего объема продаж. В 2023 году на новые электрокары приходится 36%. Для сравнения во всем мире новые электрокары занимают 12% рынка, в 2024 году этот показатель вырастет до 16,2%.

Фото: Shutterstock

Интересно, что S&P Global Mobility прогнозирует в 2024 году небольшое снижение объемов мирового производства легковых автомобилей. В 2023-м отрасль произведет около 89,8 млн единиц, что на 9% больше, чем в 2022 году. Однако в следующем году производство может снизиться на 0,4% до 89,4 млн единиц.

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