Продажи автомобилей продолжают расти по всему миру: прогноз на 2024 год
Эксперты S&P Global Mobility прогнозируют рост продаж в Европе на 2,9% до 15,1 млн автомобилей. И все это несмотря на сокращение субсидий на электромобили, риски экономического спада и высокие цены. В США продажи вырастут на 2% до 15,9 млн единиц. Особенно динамично будет развиваться сегмент электрокаров. До конца 2024 года на американский рынок выйдет порядка 100 новых полностью электрических моделей.
В Китае продажи могут подскочить на 4,2% и составить 26,4 млн единиц. Ожидается, что доля новых электромобилей увеличится до 44% от общего объема продаж. В 2023 году на новые электрокары приходится 36%. Для сравнения во всем мире новые электрокары занимают 12% рынка, в 2024 году этот показатель вырастет до 16,2%.
Интересно, что S&P Global Mobility прогнозирует в 2024 году небольшое снижение объемов мирового производства легковых автомобилей. В 2023-м отрасль произведет около 89,8 млн единиц, что на 9% больше, чем в 2022 году. Однако в следующем году производство может снизиться на 0,4% до 89,4 млн единиц.
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Инцидент произошел еще в 2019 году, но расследование и суд растянулись более чем на четыре года. Молодая женщина, ставшая свидетельницей мелкого ДТП, решила примерить на себя роль полицейского и зашла слишком далеко.Читать далее
-
18.12.2023, 08:12
Названы регионы, в которых автомобиль окончательно стал роскошью
Продажи новых автомобилей в России выросли по сравнению с провальным 2022 годом в 1,5 раза, но показатели уходящего года по-прежнему серьезно уступают сравнительно благополучному 2021 году. Вместе с продажами растут и объемы выданных автокредитов.Читать далее
-
18.12.2023, 07:48
Водители вошли в ТОП-3 самых востребованных профессий в России
Специалисты российского рекрутингового сервиса подвели предварительные итоги уходящего года и составили список самых востребованных профессий в 2023 году. Спрос на водителей вырос в 1,5 раза.Читать далее
-
18.12.2023, 07:30
Первый автомобиль Xiaomi: новые фото и подробности
Месяц назад Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фото Xiaomi SU7. Подготовка к запуску серийного производства подходит к концу. Цену должны объявить в течение ближайшей пары недель.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
18.12.2023, 00:08
5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Экспансию на российский авторынок китайские автопроизводители начали при помощи кроссоверов. Но в 2023 году один за одним начали появляться более доступные модели в кузове «седан», которые пытаются конкурировать с отечественной Lada Vesta.Читать далее
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