12 ноября 2019, 12:35
Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%
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В октябре 2019 года в России было продано 526,7 тыс. подержанных автомобилей или на 2,1% больше, чем в прошлом октябре. На автомобили Lada пришлась четверть всех продаж на вторичном рынке.
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Лидером вторичного рынка остаются автомобили Lada. В октябре новых владельцев обрели 131,5 тыс. автомобилей (-0,8%). Второе место среди самых востребованных брендов занимает Toyota с результатом 57,8 тыс. перепроданных автомобилей (+3,4%). На третьей строчке Nissan (29,3 тыс. экз., +4%). Замыкают ТОП-5 два корейских автопроизводителя, которые буквально следуют по пятам за «японцами»: Hyundai (28,5 тыс. экз., +9%) и Kia (26,5 тыс. экз., +12,2%).
С января по октябрь 2019 года в России было продано почти 4,5 млн подержанных автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж не изменился. Разница минимальна и составляет -0,1%.
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