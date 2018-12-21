21 декабря 2018, 21:51

Продажи автомобилей сегмента Luxury растут в России третий месяц к ряду

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По данным аналитического агентства «Автостат», в ноябре 2018 года в России было продано 134 новых автомобиля люкс-класса. Прибавка по сравнению с ноябрем прошлого года составила 17%. Аналогичная тенденция наблюдается в нашей стране уже третий месяц подряд.
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По традиции, лидером люксового сегмента в России стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. В ноябре клиентам был передан 51 автомобиль, что составляет 38% от общего объема ноябрьских продаж. Вторую позицию занимает Bentley. Дилерам удалось реализовать 33 автомобиля британской марки. На третьем месте – Maserati с 27 проданными экземплярами. Кроме того, в ноябре россияне купили двенадцать спорткаров Lamborghini, девять автомобилей Rolls-Royce и две Ferrari.

Большинство машин осели в Москве – 85 единиц (60%). Еще 13 роскошных автомобилей были переданы покупателям в Санкт-Петербурге, а девять автомобилей – в Московской области. Среди нестоличных регионов лидирует Новосибирская область (5 экз.). По три люксовых автомобиля отправили клиентам в Воронежскую область и Краснодарский край, по два – в Самарскую и Ростовскую области. 

С января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 1 322 автомобиля Luxury сегмента. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Устойчивый рост сегмента наблюдается третий месяц подряд.

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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Продажи автомобилей сегмента Luxury растут в России третий месяц к ряду
{{material_125338}}По традиции, лидером люксового сегмента в России стал Mercedes-Benz Maybach S-Class. В ноябре клиентам был передан 51 автомобиль, что составляет 38% от общего объема ноябрьских продаж. Вторую позицию занимает Bentley. Дилерам удалось реализовать 33 автомобиля британской марки. На третьем месте – Maserati с 27 проданными экземплярами. Кроме того, в ноябре россияне купили двенадцать спорткаров Lamborghini, девять автомобилей Rolls-Royce и две Ferrari.Большинство машин осели в Москве – 85 единиц (60%). Еще 13 роскошных автомобилей были переданы покупателям в Санкт-Петербурге, а девять автомобилей – в Московской области. Среди нестоличных регионов лидирует Новосибирская область (5 экз.). По три люксовых автомобиля отправили клиентам в Воронежскую область и Краснодарский край, по два – в Самарскую и Ростовскую области. С января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 1 322 автомобиля Luxury сегмента. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Устойчивый рост сегмента наблюдается третий месяц подряд.
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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