21 декабря 2018, 21:51
Продажи автомобилей сегмента Luxury растут в России третий месяц к ряду
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По данным аналитического агентства «Автостат», в ноябре 2018 года в России было продано 134 новых автомобиля люкс-класса. Прибавка по сравнению с ноябрем прошлого года составила 17%. Аналогичная тенденция наблюдается в нашей стране уже третий месяц подряд.
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Большинство машин осели в Москве – 85 единиц (60%). Еще 13 роскошных автомобилей были переданы покупателям в Санкт-Петербурге, а девять автомобилей – в Московской области. Среди нестоличных регионов лидирует Новосибирская область (5 экз.). По три люксовых автомобиля отправили клиентам в Воронежскую область и Краснодарский край, по два – в Самарскую и Ростовскую области.
С января по ноябрь 2018 года в России было реализовано 1 322 автомобиля Luxury сегмента. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Устойчивый рост сегмента наблюдается третий месяц подряд.
Комментарии
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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