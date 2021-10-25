Продажи автомобилей в Европе: Volkswagen Golf провалился. Теперь есть новый лидер (и это сюрприз)
Фото: Volkswagen
Второе место досталось французскому хэтчбеку Renault Clio с результатом 18 264 проданных автомобиля (-23% к АППГ). Бронза – у румынского бюджетного хэтчбека Dacia Sandero третьего поколения, который в сентябре разошелся тиражом в 17 988 экземпляров (-9%). Многолетний бестселлер Volkswagen Golf довольствовался лишь четвертым местом: 17 507 проданных машин в сентябре и падение на 39%. Пятое место – у Fiat 500 (16 349 экз., -3%).
В статистике за три квартала (с января по сентябрь) Volkswagen Golf пока удерживает титул европейского бестселлера с результатом 176 тысяч проданных автомобилей. При этом Tesla Model 3 не попала даже в первую десятку. Как выяснил «Авторевю», сухогруз с «Теслами» отправляется из Сан-Франциско в бельгийский порт Зебрюгге только раз в квартал. Но до конца 2021 года должен заработать завод Gigafactory Berlin и поставки электрокаров будут более равномерными.
- 5 350 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 1 890 000 РVolkswagen Golf 2018 в Москве
- 3 490 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 3 350 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 169 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 4 600 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 1 250 000 РVolkswagen Golf 2016 в Москве
- 5 800 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 1 690 000 РFiat 500 2019 в Москве
- 4 700 154 РTesla Model 3 2021 в Москве
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