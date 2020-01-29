29 января 2020, 15:37
Продажи автомобилей в Петербурге снизились на 4%
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В 2019 году петербургские дилеры реализовали 153,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей или на 4% меньше, чем годом ранее. В декабре падение спроса оказалось еще значительнее – 6%.
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Среди автомобильных брендов наибольшим спросом пользовались модели Kia (20,5 тыс. экз., +6%). После трехлетнего перерыва марке удалось вернуть себе титул лидера, смeстив Hyundai на второе место (18,6 тыс. экз., -8%). Третью строчку заняла Lada (18,2 тыс. экз., +9%). Замыкают пятерку лидеров петербургского авторынка Renault (12,9 тыс. экз., +6%) и Volkswagen (11,3 тыс. экз., -4%). Среди конкретных моделей бестселлером впервые стал кроссовер Hyundai Creta, которому удалось обойти прежнего лидера Hyundai Solaris.
Эксперты полагают, что в 2020 году нет предпосылок для серьезного увеличения продаж. В первой половине года на динамику будет влиять высокая база Ford 2019 года. А затем средства, выделенные государством на программы льготного автокредитования, подойдут к концу, и интерес покупателей к новым машинам закономерно снизится. Положительно повлиять на ситуацию сможет успешный старт новых моделей Kia Seltos и Skoda Karoq, а также рестайлинговых Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
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15.01.2020, 00:15
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