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2 марта 2020, 13:26

Продажи автомобилей в Петербурге в январе упали на 2%

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Петербургские дилеры реализовали в январе 2020 года 8,5 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Лидером остается Kia, хотя спрос на корейскую марку сократился на 12%.
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По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе в Петербурге было реализовано 8 466 автомобилей (-2%). Четыре модели из ТОП-10 завершили месяц с серьезным минусом. Например, лидер рынка Kia разошлась тиражом 1 236 автомобилей (-12%). Интерес к другому корейскому бренду - Hyundai снизился на 8% до 993 проданных автомобилей, не позволив марке подняться выше третьего места. Кроме того, на 16% упали продажи Nissan и на 5% - Skoda.

C другой стороны, продажи Lada выросли на 12% и достигли 1 115 автомобилей. Отечественная марка заняла по итогам января второе место. Renault расположился на четвертой строчке (683 экз., +1%), а Volkswagen – на пятой (678 экз., +36%). Впервые в ТОП-10 вошли два премиальных премиальных немецких бренда – Mercedes-Benz (329 экз., +5%) и BMW (273 экз., +2%). Отчасти это стало возможным из-за ухода с рынка легковых автомобилей Ford.

Напомним, общероссийский рынок новых автомобилей продемонстрировал в январе слабую положительную динамику (+1,8%). На этом фоне доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в стране закономерно уменьшилась с 8,6% в начале 2019 года до 8,3%, сообщает портал Peterburg2.


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Продажи автомобилей в Петербурге в январе упали на 2%
{{material_128859}}По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе в Петербурге было реализовано 8 466 автомобилей (-2%). Четыре модели из ТОП-10 завершили месяц с серьезным минусом. Например, лидер рынка Kia разошлась тиражом 1 236 автомобилей (-12%). Интерес к другому корейскому бренду - Hyundai снизился на 8% до 993 проданных автомобилей, не позволив марке подняться выше третьего места. Кроме того, на 16% упали продажи Nissan и на 5% - Skoda.C другой стороны, продажи Lada выросли на 12% и достигли 1 115 автомобилей. Отечественная марка заняла по итогам января второе место. Renault расположился на четвертой строчке (683 экз., +1%), а Volkswagen – на пятой (678 экз., +36%). Впервые в ТОП-10 вошли два премиальных премиальных немецких бренда – Mercedes-Benz (329 экз., +5%) и BMW (273 экз., +2%). Отчасти это стало возможным из-за ухода с рынка легковых автомобилей Ford.Напомним, общероссийский рынок новых автомобилей продемонстрировал в январе слабую положительную динамику (+1,8%). На этом фоне доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в стране закономерно уменьшилась с 8,6% в начале 2019 года до 8,3%, сообщает портал Peterburg2.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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