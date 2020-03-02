2 марта 2020, 13:26
Продажи автомобилей в Петербурге в январе упали на 2%
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Петербургские дилеры реализовали в январе 2020 года 8,5 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей или на 2% меньше, чем годом ранее. Лидером остается Kia, хотя спрос на корейскую марку сократился на 12%.
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C другой стороны, продажи Lada выросли на 12% и достигли 1 115 автомобилей. Отечественная марка заняла по итогам января второе место. Renault расположился на четвертой строчке (683 экз., +1%), а Volkswagen – на пятой (678 экз., +36%). Впервые в ТОП-10 вошли два премиальных премиальных немецких бренда – Mercedes-Benz (329 экз., +5%) и BMW (273 экз., +2%). Отчасти это стало возможным из-за ухода с рынка легковых автомобилей Ford.
Напомним, общероссийский рынок новых автомобилей продемонстрировал в январе слабую положительную динамику (+1,8%). На этом фоне доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в стране закономерно уменьшилась с 8,6% в начале 2019 года до 8,3%, сообщает портал Peterburg2.
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