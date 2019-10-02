2 октября 2019, 15:04
Продажи автомобилей в Петербурге замедлили падение
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В августе петербургские дилеры реализовали 12,9 тыс. новых легковых автомобилей или на 1% меньше по сравнению с августом прошлого года. Это минимальное падение за последние четыре месяца.
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По итогам первых 8 месяцев года, пяти брендам удалось показать положительную динамику. Еще месяц назад их было трое. Лидирующие позиции сохраняет Kia. С января по август дилерам корейской марки удалось реализовать 13,5 тыс. автомобилей или на 19% больше, чем год назад. Правда, август стал для Kia в Петербурге неудачным – 1,6 тыс. проданных автомобилей и сразу минус 6% к АППГ.
Второе место в северной столице пока занимает Hyundai (12,7 тыс. экз., -7%). К нему стремительно приближается Lada. По итогам 8 месяцев было продано 10,4 тыс. экземпляров (+10%). В августе продажи российской марки возросли сразу на 21% до 1,6 тыс. экз. и это второе место. Hyundai в августе опустился на третье место (1,5 тыс. экз., -0,2%). Кроме того, позитивную динамику демонстрируют Renault, Mitsubishi, Mercedes-Benz. В августе Renault вырос сразу на 32% и оттеснил с четвертого места Volkswagen.
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
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Если хотите сделать именно упор на качество, купите немецкое масло с соответствующим допуском. Но в таком случае, при покупке обязательно обратите внимание на страну-производителя, а то некоторые бренды, типа Рольфа, выдают свою продукцию за немецкую, но немецким качеством там даже и не пахнет.
Цитата:| Кому: Игорь Добрый день .тоже столкнулся .может кто поможет
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