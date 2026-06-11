Volga выходит на рынок Петербурга с тремя новыми моделями

Продажи автомобилей Volga стартуют в Петербурге: новые модели уже на складе

В Санкт-Петербурге готовятся к началу официальных продаж автомобилей Volga. Уже определено место, где появятся новые кроссоверы и седан бренда, а первые машины сошли с конвейера. Почему этот запуск может изменить рынок и что известно о планах производителя - в нашем материале. Мало кто знает, что у Volga есть тесная связь с Geely.

В Санкт-Петербурге готовятся к началу официальных продаж автомобилей Volga. Уже определено место, где появятся новые кроссоверы и седан бренда, а первые машины сошли с конвейера. Почему этот запуск может изменить рынок и что известно о планах производителя - в нашем материале. Мало кто знает, что у Volga есть тесная связь с Geely.

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной в ближайшее время начнутся продажи автомобилей Volga. Как сообщает AutoRun SPb, дилерский центр уже готовится к приему первых партий машин, а интерес к новинкам среди автолюбителей заметно растет. В модельной линейке бренда представлены кроссоверы К40 и К50, а также седан С50 - все они построены на платформах, связанных с Geely, что позволяет рассчитывать на проверенные технические решения и современный уровень оснащения.

Руководство предприятия в Нижнем Новгороде, где налажено производство Volga, ранее объявило о планах выпустить до конца года 30 тысяч автомобилей. Уже сейчас с конвейера сошли 1,5 тысячи машин, что говорит о серьезных намерениях компании закрепиться на российском рынке. Официальный старт продаж намечен на 19 июня, и этот шаг может стать заметным событием для сегмента доступных автомобилей в стране.

По данным AutoRun SPb, интерес к новым моделям Volga подогревается не только свежим дизайном, но и тем, что бренд возвращается на рынок после долгого перерыва. Многие эксперты отмечают, что сотрудничество с Geely позволяет Volga использовать современные технологии и адаптировать их под российские условия эксплуатации. Это может стать преимуществом для покупателей, ищущих надежный и относительно недорогой автомобиль.

Если Вы не знали, бренд Volga имеет богатую историю на российском рынке. Ранее автомобили под этим именем ассоциировались с представительским классом и использовались как служебный транспорт для чиновников и руководителей предприятий. После длительного перерыва марка была возрождена с опорой на современные китайские платформы, что позволило быстро наладить производство и предложить покупателям актуальные модели. Сегодня Volga делает ставку на массовый сегмент, предлагая кроссоверы и седан, которые могут конкурировать с другими популярными марками в России. Возвращение бренда может стать важным этапом для отечественного автопрома, особенно на фоне ухода ряда западных производителей.