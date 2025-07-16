Продажи автомобилей XCITE юридическим лицам достигли 7% за полгода

За первое полугодие 2025 года юридические лица приобрели 251 новый автомобиль XCITE, что составляет 7% от всех продаж марки. В июне был установлен рекорд по месячным продажам — 1271 машина, что связано с активным закрытием полугодия компаниями и госструктурами.

В период с января по июнь 2025 года доля продаж автомобилей XCITE среди юридических лиц составила 7%, что эквивалентно 251 реализованному автомобилю. Такие данные предоставлены телеграм-каналом AutoRun SPb со ссылкой на аналитику «Автомаркетолога».

Особое внимание стоит уделить июню, когда на долю корпоративных клиентов пришлось 35% от общего объема продаж марки за полугодие. Это объясняется тем, что многие компании и государственные учреждения активно завершали финансовый период, что стимулировало закупки новых автомобилей.

Кроме того, июнь стал рекордным месяцем для бренда XCITE по количеству зарегистрированных новых машин — 1271 автомобиль был поставлен на учет, что является лучшим результатом за всю историю марки.

Рост интереса со стороны юридических лиц свидетельствует о повышении доверия к бренду и его продукции, а также о расширении присутствия на корпоративном рынке. Аналитики отмечают, что такие показатели могут стать основой для дальнейшего развития и укрепления позиций XCITE в сегменте коммерческих и служебных автомобилей.

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