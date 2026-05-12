LADA — абсолютный лидер апреля: Что заставило россиян раскупать Granta, Vesta и Iskra вместо китайцев

12 мая 2026, 04:29
Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке
Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке
Апрель принес АвтоВАЗу неожиданный рост продаж - более 31 тысячи машин. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом: доступность, новизна и прагматичный подход покупателей. Какие модели стали драйверами и чего ждать дальше - в нашем материале.
В апреле продажи АвтоВАЗа удивили рынок уверенным ростом, несмотря на нестабильную экономику. Более 31 тысячи проданных автомобилей сигнализируют о переменах в потребительских предпочтениях и стратегии компании.
Среди моделей лидируют Granta, Vesta и Iskra. Granta разошлась тиражом 11 496 экземпляров, прибавив 13% к марту. Нива (Legend и Travel) сохранила стабильный спрос с показателем 7 189 машин. Vesta выросла на 30% (6 080 авто), Iskra прибавила 24% (3 212 машин), а Largus остался в своей нише с небольшим приростом.
Общий объём продаж вырос на 12% по сравнению с мартом и на 4% относительно прошлого года. Это результат сразу нескольких факторов, которые проанализировали эксперты.
Официальные представители АвтоВАЗа связали рост с осторожностью рынка, сезонностью и выгодными предложениями. Независимые аналитики видят причины глубже: люди голосуют рублём за доступность, и конкуренции по цене у «Нивы» практически нет.
Профессор Сергей Толкачев считает, что ставка на новизну сработала: «Искра» привлекает сочетанием цены, дизайна и базовых функций. По его мнению, «Весте» нужны новые двигатели, «Ниве» — частичное обновление без потери проходимости, а «Гранте» требуется доработка интерьера.
Эксперт из «Свой Банк» отмечает, что покупатель стал прагматичнее: важен не только бренд, но и ежемесячный платёж, гарантия, сервис и наличие запчастей. Пример «Москвича» показывает, что локальная сборка не гарантирует успеха — побеждает конкретная модель.
По итогам 2026 года АвтоВАЗ, по прогнозам, удержит долю рынка на уровне 24-26%. Главная интрига — как «Гранта», «Веста» и «Искра» будут конкурировать между собой. Ожидается внутренний каннибализм: «Искра» начнёт перетягивать покупателей у других моделей.
Успех компании обеспечен доступностью (особенно у «Нивы»), господдержкой, программой «Lada Легко» и интересом к новинкам. Главный вопрос — хватит ли ресурсов и решимости обновлять старые модели так же активно, как продвигать «Искру».
Похожие материалы Лада
-
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
11.05.2026, 04:36
Сравнение Лады Весты и китайских седанов: что выбирают водители в 2026 году
В условиях обновленного рынка автомобилистам приходится выбирать между Ладой Вестой и китайскими седанами. Пользователи делятся опытом, обсуждают плюсы и минусы, а также рассказывают о реальных впечатлениях от эксплуатации. Почему этот выбор стал особенно актуальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.05.2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
07.05.2026, 13:46
Lada Iskra SW: реальные замеры разгона и сравнение с паспортными данными
Не прошли мимо: блогер устроил тест-драйв Lada Iskra SW и выяснил, насколько заводские показатели разгона совпадают с реальностью. Мало кто знает, что результаты оказались ближе к официальным, чем ожидали. Какие выводы сделал эксперт и что это значит для будущих владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 20:09
Почему дорестайлинговая Lada Vesta до сих пор опережает новую версию NG
Несмотря на обновления Lada Vesta NG, многие владельцы по-прежнему ищут детали от старых версий. Почему дорестайлинговая модель остается востребованной, какие опции исчезли и как изменилось качество - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
-
06.05.2026, 07:03
Сколько реально стоит владение Lada Vesta: анализ расходов за 5 лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание Lada Vesta в ближайшие пять лет. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
11.05.2026, 05:05
Сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5: что выбрать в 2026 году
Эксперты провели масштабное сравнение Lada Vesta, Geely Emgrand и Omoda S5, чтобы выяснить, какой седан сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог. В материале - детали комплектаций, особенности интерьера и реальные впечатления от езды. Почему этот выбор актуален именно сейчас - читайте в обзоре.Читать далее
-
11.05.2026, 04:36
Сравнение Лады Весты и китайских седанов: что выбирают водители в 2026 году
В условиях обновленного рынка автомобилистам приходится выбирать между Ладой Вестой и китайскими седанами. Пользователи делятся опытом, обсуждают плюсы и минусы, а также рассказывают о реальных впечатлениях от эксплуатации. Почему этот выбор стал особенно актуальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 07:36
Плюсы и минусы LADA Vesta: что важно знать перед покупкой этой модели
LADA Vesta продолжает вызывать интерес на российском рынке благодаря сочетанию цены и оснащения. Эксперты выделили ключевые достоинства и недостатки модели, которые могут повлиять на решение о покупке. В материале - реальные нюансы эксплуатации и особенности вторичного рынка.Читать далее
-
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
08.05.2026, 18:24
Lada Vesta Signature: новая длиннобазная версия для чиновников и бизнеса
Lada Vesta Signature - это не просто удлиненная версия популярного седана, а попытка вывести отечественный автомобиль на новый уровень комфорта для задних пассажиров. Модель ориентирована на чиновников и бизнес-клиентов, отличается улучшенной отделкой и рядом технических доработок. Почему этот проект может изменить восприятие российских автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.05.2026, 06:57
Новая реальность: калужский Tenet и белорусский Belgee потеснили «китайцев» в апреле 2026
В апреле продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15%. На рынке появились новые сильные игроки - Tenet и Belgee, которые потеснили привычных лидеров. Эксперты отмечают заметные изменения в структуре спроса и динамике брендов.Читать далее
-
07.05.2026, 15:23
В России стартовали продажи нового седана Nissan Sylphy Classic с проверенным мотором
На российском рынке появился Nissan Sylphy Classic - седан с репутацией надежного автомобиля и ценой от 1,45 млн рублей. Модель выделяется простым, но долговечным двигателем, а также доступностью на фоне конкурентов. Эксперты отмечают, что спрос на такие машины растет на фоне повышения цен на привычные бренды.Читать далее
-
07.05.2026, 13:46
Lada Iskra SW: реальные замеры разгона и сравнение с паспортными данными
Не прошли мимо: блогер устроил тест-драйв Lada Iskra SW и выяснил, насколько заводские показатели разгона совпадают с реальностью. Мало кто знает, что результаты оказались ближе к официальным, чем ожидали. Какие выводы сделал эксперт и что это значит для будущих владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 20:09
Почему дорестайлинговая Lada Vesta до сих пор опережает новую версию NG
Несмотря на обновления Lada Vesta NG, многие владельцы по-прежнему ищут детали от старых версий. Почему дорестайлинговая модель остается востребованной, какие опции исчезли и как изменилось качество - разбираемся на примерах и фактах.Читать далее
-
06.05.2026, 07:03
Сколько реально стоит владение Lada Vesta: анализ расходов за 5 лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание Lada Vesta в ближайшие пять лет. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание и потеря стоимости. Почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей - разбираемся в деталях.Читать далее