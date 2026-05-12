LADA — абсолютный лидер апреля: Что заставило россиян раскупать Granta, Vesta и Iskra вместо китайцев

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 04:29

Продажи АвтоВАЗа в апреле: Granta, Vesta и Iskra задали новый темп на рынке

Апрель принес АвтоВАЗу неожиданный рост продаж - более 31 тысячи машин. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом: доступность, новизна и прагматичный подход покупателей. Какие модели стали драйверами и чего ждать дальше - в нашем материале.

В апреле продажи АвтоВАЗа удивили рынок уверенным ростом, несмотря на нестабильную экономику. Более 31 тысячи проданных автомобилей сигнализируют о переменах в потребительских предпочтениях и стратегии компании.

Среди моделей лидируют Granta, Vesta и Iskra. Granta разошлась тиражом 11 496 экземпляров, прибавив 13% к марту. Нива (Legend и Travel) сохранила стабильный спрос с показателем 7 189 машин. Vesta выросла на 30% (6 080 авто), Iskra прибавила 24% (3 212 машин), а Largus остался в своей нише с небольшим приростом.

Общий объём продаж вырос на 12% по сравнению с мартом и на 4% относительно прошлого года. Это результат сразу нескольких факторов, которые проанализировали эксперты.

Официальные представители АвтоВАЗа связали рост с осторожностью рынка, сезонностью и выгодными предложениями. Независимые аналитики видят причины глубже: люди голосуют рублём за доступность, и конкуренции по цене у «Нивы» практически нет.

Профессор Сергей Толкачев считает, что ставка на новизну сработала: «Искра» привлекает сочетанием цены, дизайна и базовых функций. По его мнению, «Весте» нужны новые двигатели, «Ниве» — частичное обновление без потери проходимости, а «Гранте» требуется доработка интерьера.

Эксперт из «Свой Банк» отмечает, что покупатель стал прагматичнее: важен не только бренд, но и ежемесячный платёж, гарантия, сервис и наличие запчастей. Пример «Москвича» показывает, что локальная сборка не гарантирует успеха — побеждает конкретная модель.

По итогам 2026 года АвтоВАЗ, по прогнозам, удержит долю рынка на уровне 24-26%. Главная интрига — как «Гранта», «Веста» и «Искра» будут конкурировать между собой. Ожидается внутренний каннибализм: «Искра» начнёт перетягивать покупателей у других моделей.

Успех компании обеспечен доступностью (особенно у «Нивы»), господдержкой, программой «Lada Легко» и интересом к новинкам. Главный вопрос — хватит ли ресурсов и решимости обновлять старые модели так же активно, как продвигать «Искру».

