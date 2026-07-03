Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 14:42

Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц

Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц

Производство на пределе: почему спрос на BELGEE и Geely в Беларуси бьёт все рекорды

Продажи BELGEE и Geely в Беларуси достигли исторического максимума за месяц

Более 4300 автомобилей BELGEE и Geely нашли своих владельцев в Беларуси за июнь - это абсолютный рекорд для местного рынка. Как изменились предпочтения покупателей, какие модели оказались в центре внимания и что стоит за этим успехом - разбираемся, почему эти цифры важны именно сейчас.

Более 4300 автомобилей BELGEE и Geely нашли своих владельцев в Беларуси за июнь - это абсолютный рекорд для местного рынка. Как изменились предпочтения покупателей, какие модели оказались в центре внимания и что стоит за этим успехом - разбираемся, почему эти цифры важны именно сейчас.

Рынок новых автомобилей в Беларуси преподнес неожиданный сюрприз: в июне продажи BELGEE и Geely превысили все прежние показатели, что может стать сигналом для российских автолюбителей, следящих за тенденциями в соседних странах. Более 4300 реализованных машин за месяц - не просто статистика, а отражение растущего интереса к доступным и современным моделям, которые способны конкурировать с привычными брендами.

Если сравнивать с предыдущими месяцами, динамика впечатляет: в мае было продано 4100 автомобилей, а в апреле - 3900. Таким образом, июньский результат превзошел майский более чем на 5%. На заводе под Борисовом отмечают, что производство сейчас практически не останавливается, а мощности используются почти на пределе. Это говорит о стабильном спросе и уверенности в завтрашнем дне для предприятия.

Особое внимание привлекла модель BELGEE X50+, которая впервые преодолела отметку в 1000 проданных экземпляров за месяц. Такой успех объясняется не только расширением модельного ряда, но и гибкой ценовой политикой, а также появлением новых кредитных программ. Кроме того, растет интерес к автомобилям на новых видах энергии: в июне белорусские покупатели приобрели более 1200 таких машин, что подтверждает тренд на электрификацию и гибридные технологии.

Среди моделей Geely с классическими двигателями внутреннего сгорания лидером стал Geely Cityray - свыше 430 проданных авто за месяц. Представители компании подчеркивают, что высокий спрос обеспечили не только новые предложения, но и специальные финансовые условия, которые делают покупку более доступной для широкой аудитории.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и на других рынках: например, в России эксперты отмечают, что китайские и локальные бренды постепенно вытесняют привычных лидеров, а покупатели все чаще выбирают автомобили с оптимальным соотношением цены и оснащения. Об этом свидетельствует и свежий анализ автопарка, где подробно разбирается, какие марки занимают ведущие позиции в такси и почему - подробнее об этом можно узнать в материале о лидерах российского такси.

Для справки: СЗАО «БЕЛДЖИ» - совместное предприятие, выпускающее автомобили под брендами BELGEE и Geely, работает на территории Беларуси с 2017 года. За это время компания не только расширила линейку моделей, но и наладила выпуск машин с альтернативными силовыми установками. Текущий рекорд по продажам может указывать на изменение структуры спроса и усиление позиций белорусских и китайских производителей на рынке СНГ. Если тенденция сохранится, это приведет к дальнейшему росту конкуренции и появлению новых предложений для покупателей.

Упомянутые марки: Belgee, Geely
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