Почему россияне массово пересели на BELGEE – секреты успеха марки

Продажи BELGEE в России почти удвоились за год и вывели бренд в топ-5

BELGEE неожиданно ворвался в пятерку лидеров российского рынка. Продажи бренда выросли почти вдвое. Эксперты обсуждают, что стоит за этим феноменом. Какие модели оказались самыми востребованными у россиян? Интрига сохраняется.

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году оказался под знаком перемен. На фоне общего снижения продаж на 15,6% по сравнению с предыдущим годом, один из брендов сумел не просто удержаться на плаву, но и совершить настоящий рывок. Речь идет о марке BELGEE, которая за год увеличила свои продажи почти вдвое и заняла пятое место среди всех автопроизводителей, представленных в России.

По итогам года дилеры BELGEE реализовали 68 064 автомобиля, что на 96,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2024 году россияне купили 34 637 машин этой марки. Доля BELGEE на рынке новых легковушек выросла с 2,2% до 5,13%. Такой результат позволил бренду обойти многих конкурентов и закрепиться в пятерке лидеров, уступив только LADA, Haval, Chery и Geely.

Эксперты отмечают, что столь впечатляющий рост объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, автомобили BELGEE оказались весьма доступными по цене на фоне подорожания других марок. Во-вторых, покупатели оценили простоту и надежность моделей, а также их адаптацию к российским условиям эксплуатации. Не последнюю роль сыграла и грамотная маркетинговая стратегия, благодаря которой бренд стал заметнее на рынке.

Интересно, что на фоне успеха BELGEE другие крупные игроки столкнулись с падением продаж. Особенно сильно просели Chery, Geely и Changan – их показатели снизились на 36-37%. Даже Haval, который традиционно держится в числе лидеров, потерял 9,1% объема. На общем фоне выделился еще Solaris, продажи которого выросли на 132%, но абсолютные цифры у него все же скромнее, чем у BELGEE.

В модельном зачете особое внимание привлек кроссовер BELGEE X50. В 2025 году россияне приобрели 38 304 таких автомобиля, что на 25% больше, чем годом ранее. Эта модель заняла четвертое место по популярности среди всех новых легковых машин в стране, уступив только LADA Granta, LADA Vesta и Haval Jolion. Примечательно, что у всех этих конкурентов продажи снизились, а у X50 – напротив, выросли.

Потребители все чаще выбирают BELGEE не только из-за цены, но и благодаря сочетанию современных опций, простого обслуживания и уверенного поведения на дороге. В условиях, когда многие бренды либо ушли с рынка, либо подняли цены, такой подход оказался крайне востребованным. Неудивительно, что BELGEE удалось так быстро нарастить долю и закрепиться в числе лидеров.

Судя по динамике, у марки есть все шансы продолжить рост и в следующем году. Однако конкуренция на рынке остается высокой, и расслабляться рано. Впрочем, пока BELGEE явно на коне – и это не может не удивлять.