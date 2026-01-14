Почему россияне массово пересели на BELGEE – секреты успеха марки

14 января 2026, 07:59
Продажи BELGEE в России почти удвоились за год и вывели бренд в топ-5
Продажи BELGEE в России почти удвоились за год и вывели бренд в топ-5
BELGEE неожиданно ворвался в пятерку лидеров российского рынка. Продажи бренда выросли почти вдвое. Эксперты обсуждают, что стоит за этим феноменом. Какие модели оказались самыми востребованными у россиян? Интрига сохраняется.
Российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году оказался под знаком перемен. На фоне общего снижения продаж на 15,6% по сравнению с предыдущим годом, один из брендов сумел не просто удержаться на плаву, но и совершить настоящий рывок. Речь идет о марке BELGEE, которая за год увеличила свои продажи почти вдвое и заняла пятое место среди всех автопроизводителей, представленных в России.
По итогам года дилеры BELGEE реализовали 68 064 автомобиля, что на 96,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2024 году россияне купили 34 637 машин этой марки. Доля BELGEE на рынке новых легковушек выросла с 2,2% до 5,13%. Такой результат позволил бренду обойти многих конкурентов и закрепиться в пятерке лидеров, уступив только LADA, Haval, Chery и Geely.
Эксперты отмечают, что столь впечатляющий рост объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, автомобили BELGEE оказались весьма доступными по цене на фоне подорожания других марок. Во-вторых, покупатели оценили простоту и надежность моделей, а также их адаптацию к российским условиям эксплуатации. Не последнюю роль сыграла и грамотная маркетинговая стратегия, благодаря которой бренд стал заметнее на рынке.
Интересно, что на фоне успеха BELGEE другие крупные игроки столкнулись с падением продаж. Особенно сильно просели Chery, Geely и Changan – их показатели снизились на 36-37%. Даже Haval, который традиционно держится в числе лидеров, потерял 9,1% объема. На общем фоне выделился еще Solaris, продажи которого выросли на 132%, но абсолютные цифры у него все же скромнее, чем у BELGEE.
В модельном зачете особое внимание привлек кроссовер BELGEE X50. В 2025 году россияне приобрели 38 304 таких автомобиля, что на 25% больше, чем годом ранее. Эта модель заняла четвертое место по популярности среди всех новых легковых машин в стране, уступив только LADA Granta, LADA Vesta и Haval Jolion. Примечательно, что у всех этих конкурентов продажи снизились, а у X50 – напротив, выросли.
Потребители все чаще выбирают BELGEE не только из-за цены, но и благодаря сочетанию современных опций, простого обслуживания и уверенного поведения на дороге. В условиях, когда многие бренды либо ушли с рынка, либо подняли цены, такой подход оказался крайне востребованным. Неудивительно, что BELGEE удалось так быстро нарастить долю и закрепиться в числе лидеров.
Судя по динамике, у марки есть все шансы продолжить рост и в следующем году. Однако конкуренция на рынке остается высокой, и расслабляться рано. Впрочем, пока BELGEE явно на коне – и это не может не удивлять.
Похожие материалы Белджи, Джили, Хавейл, Чери, Чинган, Тойота, Лада
-
14.01.2026, 08:08
Toyota RAV4 2026 снова в России: цена, комплектации и подводные камни покупки
Toyota RAV4 2026 возвращается на российский рынок через параллельный импорт. Цена стартует от 4,1 млн рублей. Официальной гарантии нет, комплектация богата. Чем отличается от японской версии - рассказываем в деталях. Стоит ли переплачивать за легенду?Читать далее
-
14.01.2026, 07:52
УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России
В дилерских центрах появились УАЗ «Профи» с турбодизелем JAC. Новая комплектация удивила даже скептиков. Ожидания от коммерческого автомобиля растут. Почему именно сейчас выбрали дизель? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
14.01.2026, 07:31
ADAC назвал лучшие авто по соотношению цены и качества в 2025 году
ADAC провел масштабное сравнение ста автомобилей. Итоги рейтинга оказались неожиданными. Электрокары впервые заняли лидирующие позиции. Некоторые привычные фавориты оказались в аутсайдерах. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 06:43
Суперкар Apollo EVO выходит на рынок: 800 л.с. и вызов Ferrari
Apollo EVO спустя почти пять лет после дебюта наконец поступает в производство. Модель обещает 800 лошадиных сил и экстремальные характеристики. Автомобиль создан как преемник Intensa Emozione. Производитель называет EVO своим самым радикальным проектом. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
14.01.2026, 06:12
Mitsubishi приступила к выпуску новых Nissan Rogue Plug-In Hybrid и Navara для мирового рынка
Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
14.01.2026, 05:06
Mercedes-Benz SLS AMG с пробегом 67 000 миль: спорткар, который не знал покоя
На рынке появился уникальный Mercedes-Benz SLS AMG Coupe. Это один из немногих экземпляров, которые действительно ездили, а не стояли в гараже. Два владельца, более 67 000 миль пробега. Такие машины редко встречаются в продаже. История этого спорткара удивляет.Читать далее
-
14.01.2026, 05:01
Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей
Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.Читать далее
-
14.01.2026, 04:39
Электрический BMW iM3: сможет ли новая версия изменить отношение к электрокарам
BMW готовит электрическую версию легендарного M3. Внешне она почти не будет отличаться от бензиновой. Ожидается, что обе версии появятся одновременно. Новинка может получить имя iM3. Как изменится культовая модель - интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили, Хавейл, Чери, Чинган, Тойота, Лада
-
14.01.2026, 08:08
Toyota RAV4 2026 снова в России: цена, комплектации и подводные камни покупки
Toyota RAV4 2026 возвращается на российский рынок через параллельный импорт. Цена стартует от 4,1 млн рублей. Официальной гарантии нет, комплектация богата. Чем отличается от японской версии - рассказываем в деталях. Стоит ли переплачивать за легенду?Читать далее
-
14.01.2026, 07:52
УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России
В дилерских центрах появились УАЗ «Профи» с турбодизелем JAC. Новая комплектация удивила даже скептиков. Ожидания от коммерческого автомобиля растут. Почему именно сейчас выбрали дизель? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 07:39
Женское жюри выбрало лучшие автомобили 2026 года в шести номинациях
Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.Читать далее
-
14.01.2026, 07:31
ADAC назвал лучшие авто по соотношению цены и качества в 2025 году
ADAC провел масштабное сравнение ста автомобилей. Итоги рейтинга оказались неожиданными. Электрокары впервые заняли лидирующие позиции. Некоторые привычные фавориты оказались в аутсайдерах. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 06:43
Суперкар Apollo EVO выходит на рынок: 800 л.с. и вызов Ferrari
Apollo EVO спустя почти пять лет после дебюта наконец поступает в производство. Модель обещает 800 лошадиных сил и экстремальные характеристики. Автомобиль создан как преемник Intensa Emozione. Производитель называет EVO своим самым радикальным проектом. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
14.01.2026, 06:12
Mitsubishi приступила к выпуску новых Nissan Rogue Plug-In Hybrid и Navara для мирового рынка
Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
14.01.2026, 05:06
Mercedes-Benz SLS AMG с пробегом 67 000 миль: спорткар, который не знал покоя
На рынке появился уникальный Mercedes-Benz SLS AMG Coupe. Это один из немногих экземпляров, которые действительно ездили, а не стояли в гараже. Два владельца, более 67 000 миль пробега. Такие машины редко встречаются в продаже. История этого спорткара удивляет.Читать далее
-
14.01.2026, 05:01
Владение Jaecoo J8 за три года обойдется дороже 1,7 млн рублей
Содержание кроссовера Jaecoo J8 в столице за три года может удивить даже опытных водителей. Эксперты раскрыли, какие траты ждут владельца. Некоторые статьи расходов оказываются неожиданно высокими. Подсчитана каждая деталь - от шин до страховки.Читать далее
-
14.01.2026, 04:39
Электрический BMW iM3: сможет ли новая версия изменить отношение к электрокарам
BMW готовит электрическую версию легендарного M3. Внешне она почти не будет отличаться от бензиновой. Ожидается, что обе версии появятся одновременно. Новинка может получить имя iM3. Как изменится культовая модель - интрига сохраняется.Читать далее