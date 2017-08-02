Продажи BYD Song Max начнутся в третьем квартале 2017 года
Первый вариант наименования звучало как BYD M5. Позже в рамках Швейцарского автосалона ее представили с именем BYD Song MPV. Инженеры снабдили минивен 1,5-литровым турбированным двигателем, выдающим мощность 154 л.с. Также моторная линейка включает 2-литровый «атмосферник» на 140 «лошадей». Парой силовому агрегату выступает 6-скоростная «механика» или 6-диапазонный «робот» DCT с двумя сцеплениями. Компания обещает выпуск гибридной установки, но не ранее 2018 года. Ожидается, что его мощность составит 303 л.с.
Габариты минивена равны 4680x1810x1680 мм, размер колесной базы составит 2785 мм. Создатели предусмотрели до 8 вариантов трансформации посадочных мест. Второй и третий ряд сидений может передвигаться и складываться, что должно привлечь потенциальных покупателей. А на центральной консоли размещен внушительный по размерам сенсорный экран.
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