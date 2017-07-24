24 июля 2017, 09:41
Продажи Datsun в России выросли
По итогам прошлого месяца на российском авторынке было продано 1898 автомобилей Datsun, что на 23% больше, чем годом ранее. За полгода дилеры реализовали 10895 машин, а это превышает прошлогодний показатель на 32%.
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В январе стартовали продажи on-DO в комплектации с 4-ступенчатой АКПП Jatco. С момента старта продаж в сентябре 2014 года по конец марта 2017 года в России реализовано более 68 000 «Датсунов».
В настоящее время седан доступен по цене от 442 000 рублей с механической коробкой передач. Хэтчбек предлагается в базовом варианте оснащения за 515 000 рублей. Под капотом находится 1,6-литровый 8-клапанный двигатель.
Комплектации и технические характеристики
|Datsun mi-DO 1.6 MT
|Datsun on-DO Trust 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2014
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|седан
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензин
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|87
|87
|Объем двигателя
|1596
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Главное чтобы все колеса на месте были :)
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
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