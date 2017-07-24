24 июля 2017, 09:41

Продажи Datsun в России выросли

По итогам прошлого месяца на российском авторынке было продано 1898 автомобилей Datsun, что на 23% больше, чем годом ранее. За полгода дилеры реализовали 10895 машин, а это превышает прошлогодний показатель на 32%.
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По данным Ассоциации европейского автобизнеса, рыночная доля марки составила 1,5% против 1,2% годом ранее. Седан за полгода разошелся тиражом 8536 машин, что на 42% больше, чем в 2016-м. Хэтчбек продан в количестве 2359 экземпляров (+6%).

В январе стартовали продажи on-DO в комплектации с 4-ступенчатой АКПП Jatco. С момента старта продаж в сентябре 2014 года по конец марта 2017 года в России реализовано более 68 000 «Датсунов».

В настоящее время седан доступен по цене от 442 000 рублей с механической коробкой передач. Хэтчбек предлагается в базовом варианте оснащения за 515 000 рублей. Под капотом находится 1,6-литровый 8-клапанный двигатель.

Комплектации и технические характеристики

Datsun mi-DO 1.6 MTDatsun on-DO Trust 1.6 AT
Год выпуска, с2014 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовхэтчбек седан
Количество дверей/мест5/5 4/5
Тип двигателябензин бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87 87
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Автоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
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При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
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Продажи Datsun в России выросли
{{material_119576}}По данным Ассоциации европейского автобизнеса, рыночная доля марки составила 1,5% против 1,2% годом ранее. Седан за полгода разошелся тиражом 8536 машин, что на 42% больше, чем в 2016-м. Хэтчбек продан в количестве 2359 экземпляров (+6%).В январе стартовали продажи on-DO в комплектации с 4-ступенчатой АКПП Jatco. С момента старта продаж в сентябре 2014 года по конец марта 2017 года в России реализовано более 68 000 «Датсунов».В настоящее время седан доступен по цене от 442 000 рублей с механической коробкой передач. Хэтчбек предлагается в базовом варианте оснащения за 515 000 рублей. Под капотом находится 1,6-литровый 8-клапанный двигатель.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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