Впервые за всю историю: российский бренд Evolute обошел всех в продажах электрокаров, а доля «зеленых» машин в РФ достигла 8,8%

11 августа 2026, 06:40
Продажи электрокаров Evolute в России выросли на 53% за месяц - новые рекорды рынка
Продажи электрокаров Evolute в России выросли на 53% за месяц - новые рекорды рынка
Российский рынок электромобилей переживает заметный сдвиг: Evolute неожиданно вышел в лидеры по продажам за семь месяцев 2026 года. Какие модели обеспечили такой успех, что изменилось в структуре спроса и почему это важно для всех, кто следит за трендами в автопроме - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но доля электрокаров достигла исторического максимума.
Рынок электромобилей в России в 2026 году переживает настоящий переломный момент: впервые отечественный бренд Evolute занял лидирующую позицию по продажам полностью электрических автомобилей. Это событие не только отражает растущий интерес россиян к экологичным технологиям, но и постепенно меняет структуру всего автомобильного рынка страны.
Как сообщает Autonews, за первые семь месяцев дилеры компании Evolute реализовали 7 520 единиц техники. Это позволило бренду занять первое место среди электрокаров и третье — в сегменте новых источников энергии (NEV), куда также входят гибриды.
Особенно примечательна динамика июля: продажи Evolute выросли на 53% по сравнению с июнем, достигнув 1 610 автомобилей за месяц. Этот показатель заметно выше среднерыночного роста (47%) и свидетельствует о постоянно усиливающемся интересе к данному сегменту. Рыночная доля Evolute в категории NEV достигла 15%, а по итогам июля бренд занял второе место среди всех производителей машин на новых источниках энергии. Важно отметить, что доля электромобилей и гибридов в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в июле достигла рекордных 8,8% — такого показателя российский рынок еще не видел.
Ключевую роль в успехе Evolute сыграл гибридный кроссовер Evolute i-Space. В июле впервые был зафиксирован месячный объем продаж этой модели на уровне 1 500 экземпляров, что на 46% больше, чем месяцем ранее. За семь месяцев 2026 года россияне приобрели 5 929 таких автомобилей. По итогам июля i-Space заняла второе место среди всех моделей с новыми источниками энергии, а также второе место среди подключаемых гибридов, завоевав 16,3% рынка в этом классе и 13,9% — во всем сегменте NEV. Рост интереса к i-Space связывают с появлением полноприводной версии, локализацией производства и адаптацией моделей к дополнительным условиям эксплуатации.
Не остался без внимания и городской кроссовер Evolute i-Joy, который стал самой продаваемой полностью электрической моделью в России за январь–июль 2026 года. За этот период реализовано 1 457 экземпляров, а доля i-Joy в сегменте электрокаров составила 6,9%. В ближайшее время ожидается появление еще одной новинки — обновленного кроссовера i-Sky, который должен начать поступать к дилерам в конце сентября.
По мнению экспертов, стремительный рост продаж Evolute может привести к изменению потребительских тенденций: россияне все чаще отдают предпочтение электромобилям и гибридам не только из-за экономии топлива, но и благодаря расширению модельного ряда, развитию зарядной инфраструктуры и адаптации техники к местным условиям. Для справки: сегмент NEV в России пока уступает по объему традиционному рынку, однако темпы его роста в последние два года стабильно превышают 40% в год. Важно, что локализация производства и появление новых моделей делают электромобили более доступными для широкого круга покупателей, а рекордные показатели Evolute могут стать сигналом для других производителей активнее развивать этот перспективный сегмент.
Похожие материалы Эволют
-
29.07.2026, 09:23
Гибрид Evolute i-Space: как изменились расходы и сложности при покупке нового авто
Переход на гибрид Evolute i-Space оказался не таким простым, как кажется на первый взгляд. Автор подробно разбирает, с какими трудностями сталкиваются покупатели при оформлении субсидий и кредитов, а также раскрывает реальные расходы на эксплуатацию. Какие подводные камни ждут на пути к экономии и что может удивить даже опытных водителей - объясняет эксперт. Мало кто знает, как на самом деле устроена схема покупки с господдержкой.Читать далее
-
28.07.2026, 14:01
Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены
В июле рынок подключаемых гибридов в России резко изменился: Geely заняла почти треть сегмента, а Evolute и GAC показали неожиданный рост. Какие модели стали самыми востребованными, что это значит для покупателей и почему эксперты считают ситуацию уникальной - объясняем подробно.Читать далее
-
04.05.2026, 14:11
Гибрид EVOLUTE i-SPACE: полный привод, запас хода 1000 км и экономия до 925 000 рублей
Российский гибрид EVOLUTE i-SPACE с полным приводом и запасом хода до 1000 км стал доступнее благодаря расширенной госпрограмме субсидирования. Разбираемся, как работает льгота, чем выделяется модель и почему она может стать оптимальным выбором для семей и автолюбителей в 2026 году.Читать далее
-
14.04.2026, 09:07
Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в российском кроссовере 2026 года
Evolute i-Space теперь доступен с полным приводом и обновленной силовой установкой. Как изменились динамика, комфорт и практичность, а также что ждет владельцев на российских дорогах - разбираемся подробно. Мало кто знает, но новая версия уже доступна с господдержкой, а тест-драйв выявил неожиданные нюансы.Читать далее
-
14.04.2026, 07:06
Гибрид или электромобиль: что выгоднее и удобнее в 2026 году для российских дорог
В 2026 году автолюбители сталкиваются с непростым выбором между гибридом и электромобилем. Субсидии, особенности зарядки и эксплуатации, а также экономия на обслуживании - все это влияет на решение. Разбираемся, какой вариант подходит именно вам и почему вопрос выбора стал особенно актуален сейчас.Читать далее
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 18:29
Evolute i-Space 4x4: полный привод, новая подвеска и экономия на налогах
Вышло исследование: новый Evolute i-Space с полным приводом и гибридной установкой удивил сочетанием мощности, экономии и адаптации к российским дорогам. Какие нюансы скрывает новинка, и почему она может стать хитом - объяснили эксперты.Читать далее
-
25.02.2026, 18:35
Максимальные скидки на новые авто: как дилеры реально снижают цены в 2026 году
Вышло исследование: российские дилеры начали предлагать рекордные скидки на новые автомобили. Какие условия позволяют сэкономить до 2,7 млн рублей, почему наличные и trade-in стали ключом к выгоде, и что еще влияет на цену - объяснили эксперты. Мало кто знает, как получить максимум.Читать далее
-
23.01.2026, 05:05
Стоит подумать перед покупкой: сколько реально стоит владение электрокарами Evolute в России
Владельцы электрокаров Evolute сталкиваются с немалыми затратами. Итоговая сумма за пять лет удивляет. Эксплуатация, обслуживание и обесценивание - все это складывается в ощутимую сумму. Какие модели выгоднее?Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
Похожие материалы Эволют
-
29.07.2026, 09:23
Гибрид Evolute i-Space: как изменились расходы и сложности при покупке нового авто
Переход на гибрид Evolute i-Space оказался не таким простым, как кажется на первый взгляд. Автор подробно разбирает, с какими трудностями сталкиваются покупатели при оформлении субсидий и кредитов, а также раскрывает реальные расходы на эксплуатацию. Какие подводные камни ждут на пути к экономии и что может удивить даже опытных водителей - объясняет эксперт. Мало кто знает, как на самом деле устроена схема покупки с господдержкой.Читать далее
-
28.07.2026, 14:01
Geely укрепляет позиции на рынке PHEV: новые лидеры и неожиданные перемены
В июле рынок подключаемых гибридов в России резко изменился: Geely заняла почти треть сегмента, а Evolute и GAC показали неожиданный рост. Какие модели стали самыми востребованными, что это значит для покупателей и почему эксперты считают ситуацию уникальной - объясняем подробно.Читать далее
-
04.05.2026, 14:11
Гибрид EVOLUTE i-SPACE: полный привод, запас хода 1000 км и экономия до 925 000 рублей
Российский гибрид EVOLUTE i-SPACE с полным приводом и запасом хода до 1000 км стал доступнее благодаря расширенной госпрограмме субсидирования. Разбираемся, как работает льгота, чем выделяется модель и почему она может стать оптимальным выбором для семей и автолюбителей в 2026 году.Читать далее
-
14.04.2026, 09:07
Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в российском кроссовере 2026 года
Evolute i-Space теперь доступен с полным приводом и обновленной силовой установкой. Как изменились динамика, комфорт и практичность, а также что ждет владельцев на российских дорогах - разбираемся подробно. Мало кто знает, но новая версия уже доступна с господдержкой, а тест-драйв выявил неожиданные нюансы.Читать далее
-
14.04.2026, 07:06
Гибрид или электромобиль: что выгоднее и удобнее в 2026 году для российских дорог
В 2026 году автолюбители сталкиваются с непростым выбором между гибридом и электромобилем. Субсидии, особенности зарядки и эксплуатации, а также экономия на обслуживании - все это влияет на решение. Разбираемся, какой вариант подходит именно вам и почему вопрос выбора стал особенно актуален сейчас.Читать далее
-
03.03.2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
28.02.2026, 18:29
Evolute i-Space 4x4: полный привод, новая подвеска и экономия на налогах
Вышло исследование: новый Evolute i-Space с полным приводом и гибридной установкой удивил сочетанием мощности, экономии и адаптации к российским дорогам. Какие нюансы скрывает новинка, и почему она может стать хитом - объяснили эксперты.Читать далее
-
25.02.2026, 18:35
Максимальные скидки на новые авто: как дилеры реально снижают цены в 2026 году
Вышло исследование: российские дилеры начали предлагать рекордные скидки на новые автомобили. Какие условия позволяют сэкономить до 2,7 млн рублей, почему наличные и trade-in стали ключом к выгоде, и что еще влияет на цену - объяснили эксперты. Мало кто знает, как получить максимум.Читать далее
-
23.01.2026, 05:05
Стоит подумать перед покупкой: сколько реально стоит владение электрокарами Evolute в России
Владельцы электрокаров Evolute сталкиваются с немалыми затратами. Итоговая сумма за пять лет удивляет. Эксплуатация, обслуживание и обесценивание - все это складывается в ощутимую сумму. Какие модели выгоднее?Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее