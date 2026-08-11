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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 06:40

Продажи электрокаров Evolute в России выросли на 53% за месяц - новые рекорды рынка

Продажи электрокаров Evolute в России выросли на 53% за месяц - новые рекорды рынка

Впервые за всю историю: российский бренд Evolute обошел всех в продажах электрокаров, а доля «зеленых» машин в РФ достигла 8,8%

Продажи электрокаров Evolute в России выросли на 53% за месяц - новые рекорды рынка

Российский рынок электромобилей переживает заметный сдвиг: Evolute неожиданно вышел в лидеры по продажам за семь месяцев 2026 года. Какие модели обеспечили такой успех, что изменилось в структуре спроса и почему это важно для всех, кто следит за трендами в автопроме - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но доля электрокаров достигла исторического максимума.

Российский рынок электромобилей переживает заметный сдвиг: Evolute неожиданно вышел в лидеры по продажам за семь месяцев 2026 года. Какие модели обеспечили такой успех, что изменилось в структуре спроса и почему это важно для всех, кто следит за трендами в автопроме - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но доля электрокаров достигла исторического максимума.

Рынок электромобилей в России в 2026 году переживает настоящий переломный момент: впервые отечественный бренд Evolute занял лидирующую позицию по продажам полностью электрических автомобилей. Это событие не только отражает растущий интерес россиян к экологичным технологиям, но и постепенно меняет структуру всего автомобильного рынка страны.

Как сообщает Autonews, за первые семь месяцев дилеры компании Evolute реализовали 7 520 единиц техники. Это позволило бренду занять первое место среди электрокаров и третье — в сегменте новых источников энергии (NEV), куда также входят гибриды.

Особенно примечательна динамика июля: продажи Evolute выросли на 53% по сравнению с июнем, достигнув 1 610 автомобилей за месяц. Этот показатель заметно выше среднерыночного роста (47%) и свидетельствует о постоянно усиливающемся интересе к данному сегменту. Рыночная доля Evolute в категории NEV достигла 15%, а по итогам июля бренд занял второе место среди всех производителей машин на новых источниках энергии. Важно отметить, что доля электромобилей и гибридов в общем объеме продаж новых легковых автомобилей в июле достигла рекордных 8,8% — такого показателя российский рынок еще не видел.

Ключевую роль в успехе Evolute сыграл гибридный кроссовер Evolute i-Space. В июле впервые был зафиксирован месячный объем продаж этой модели на уровне 1 500 экземпляров, что на 46% больше, чем месяцем ранее. За семь месяцев 2026 года россияне приобрели 5 929 таких автомобилей. По итогам июля i-Space заняла второе место среди всех моделей с новыми источниками энергии, а также второе место среди подключаемых гибридов, завоевав 16,3% рынка в этом классе и 13,9% — во всем сегменте NEV. Рост интереса к i-Space связывают с появлением полноприводной версии, локализацией производства и адаптацией моделей к дополнительным условиям эксплуатации.

Не остался без внимания и городской кроссовер Evolute i-Joy, который стал самой продаваемой полностью электрической моделью в России за январь–июль 2026 года. За этот период реализовано 1 457 экземпляров, а доля i-Joy в сегменте электрокаров составила 6,9%. В ближайшее время ожидается появление еще одной новинки — обновленного кроссовера i-Sky, который должен начать поступать к дилерам в конце сентября.

По мнению экспертов, стремительный рост продаж Evolute может привести к изменению потребительских тенденций: россияне все чаще отдают предпочтение электромобилям и гибридам не только из-за экономии топлива, но и благодаря расширению модельного ряда, развитию зарядной инфраструктуры и адаптации техники к местным условиям. Для справки: сегмент NEV в России пока уступает по объему традиционному рынку, однако темпы его роста в последние два года стабильно превышают 40% в год. Важно, что локализация производства и появление новых моделей делают электромобили более доступными для широкого круга покупателей, а рекордные показатели Evolute могут стать сигналом для других производителей активнее развивать этот перспективный сегмент.

Упомянутые модели: Evolute i-SPACE
Упомянутые марки: Evolute
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