Продажи электромобилей в 2021 году: о доброй половине из них вы никогда не слышали
Фото: Autozeitung
Четыре автомобиля являются гибридными версиями, остальные 16 суть полностью электрические машины. Первая и третья строчки рейтинга у компании Tesla: Model 3 – 360 346 ед., Model Y – 253 833 ед. А вот между ними с результатом 288 873 ед. вклинился китайский электрокар под названием Wuling HongGuang Mini EV.
Четвертая позиция, причем, с огромным количественным разрывом, у представителя Европы – Volkswagen ID.4 (73 362 ед.). Другой член сильнейшей немецкой семьи – Volkswagen ID.3 (53 041 ед.) обосновался на девятом месте. А пространство между родственниками заселили всесильные китайцы: BYD Qin Plus (58 710 ед.), BYD Han (58 262 ед.), Li Xiang One hybrid (55 270 ед.), Changan Benni (53 220 ед.). Замыкает десятку сильнейших электрокар GAC Aion S с результатом 48 875 ед.
Где, спросите, многолетний лидер всевозможных мировых рейтингов Nissan Leaf? Он, сразу вам ответим, присутствует в данном ТОП-20, но только в конце длинного списка – 17 строчка и 43 247 реализованных экземпляров. Перед ним (на 13 месте) разместился знакомый нам электро-малыш Renault Zoe (46 772 ед.), а замыкает список Ford Escape/Kuga hybrid (38 048 ед.).
Согласитесь, полная откровения информация, прежде всего, относительно новых и неизвестных нам имен.
Эксперты CleanTechnica дают при этом свой комментарий, и он касается «лидера гонки» - компании Tesla. Оказывается, что Model 3 и Model Y имеют очень разные кривые продаж, дескать, не за горами ситуация, вседорожная версия вырвется в модельные лидеры. Во всяком случае в сентябре Model Y разошлась тиражом 70 798 ед. против 68 469 ед. Model 3.
В то же время CleanTechnica предполагает, что декабрь 2021 года может стать первым месяцем, когда мировые продажи электромобилей перевалят за 1 млн ед., поскольку на всех трех основных рынках - в Китае, Европе и США ожидаются рекордно высокие объемы.
С этим согласны специалисты аналитической компании LMC. В октябре они сообщили, что полностью электрические автомобили действительно продаются активнее других машин с низким уровнем выбросов, таких как гибриды.
При этом прогноз на перспективу не такой оптимистичный: темпы роста могут упасть в течение следующих нескольких лет, поскольку спрос на дальнейшее сокращение выбросов становится менее актуальным, а дефицит чипов рано или поздно канет в Лету. Это, по информации LMC, создаст предпосылки для увеличения производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Поможет и дефицит сырья в производстве аккумуляторов.
- 1 790 000 РNissan Leaf 2018 в Москве
- 5 350 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 5 050 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 3 250 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 169 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 4 600 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 850 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 6 199 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 5 272 175 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 5 803 668 РTesla Model Y 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий