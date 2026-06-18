Европа выходит вперед по продажам электрокаров из-за роста цен на АЗС

Продажи электромобилей в мире: Европа ускоряет, США и Китай теряют позиции

Мировой рынок электромобилей снова удивил: майские продажи выросли, но не везде. Европа бьет рекорды, а в США и Китае спрос падает. Почему так происходит, какие страны и бренды оказались в лидерах, и что это значит для российских автолюбителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже пошлины не остановили китайские авто в Европе.

Мировой рынок электромобилей снова удивил: майские продажи выросли, но не везде. Европа бьет рекорды, а в США и Китае спрос падает. Почему так происходит, какие страны и бренды оказались в лидерах, и что это значит для российских автолюбителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже пошлины не остановили китайские авто в Европе.

Для российских автомобилистов новости о глобальных изменениях на рынке электромобилей важны не только из-за трендов, но и из-за возможных последствий для цен, доступности и выбора моделей в будущем. Май 2026 года стал очередной вехой: продажи электрокаров по всему миру выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,8 миллиона машин за месяц. По данным Benchmark Mineral Intelligence, за первые пять месяцев года на планете реализовано уже 7,5 миллионов электромобилей, что подтверждает устойчивый интерес к экологичному транспорту.

Однако за этими цифрами скрывается разная динамика по регионам. Европа сейчас демонстрирует самый быстрый рост: майские продажи электромобилей здесь увеличились сразу на 23% по сравнению с маем прошлого года и на 2% относительно апреля. Суммарный прирост с начала года составил 26%. Главные причины - щедрые государственные субсидии и постоянно растущие цены на топливо, которые делают электрокары все более привлекательными для покупателей. Даже несмотря на новые пошлины Евросоюза и попытки ограничить импорт, доля китайских электромобилей на европейских дорогах продолжает расти. В Великобритании такие машины заняли уже 32% рынка электрокаров, в Германии - 14%, во Франции - 10%. Китайские производители не только экспортируют, но и запускают собственные заводы в ЕС: Stellantis начал выпуск Leapmotor B10 в Испании, а Geely, Chery, SAIC-MG и BYD активно готовят свои проекты.

В то же время в Северной Америке ситуация противоположная. Здесь рынок электромобилей в мае просел на 26% относительно прошлого года, а с начала года падение составило 25%. Причина - отмена налоговых льгот для покупателей электрокаров в США, что резко снизило интерес к таким машинам. На этом фоне автопроизводители вынуждены пересматривать свои планы по развитию электрических моделей, а некоторые и вовсе сокращают производство. Это может повлиять и на глобальные цепочки поставок, а значит, и на российский рынок в перспективе.

Китай, который еще недавно считался главным драйвером электромобильной революции, сейчас тоже сталкивается с трудностями. В мае продажи электрокаров в Китае снизились на 9% по сравнению с прошлым годом, а за пять месяцев падение составило 15%. Тем не менее, спрос на аккумуляторы остается стабильным: новые субсидии с 2026 года стимулируют покупателей выбирать более тяжелые и вместительные электромобили с большими батареями. Экспорт же, наоборот, бьет рекорды - в мае Китай отправил за рубеж почти 450 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, включая как чистые электрокары, так и гибриды. Лидером экспорта остается BYD, за ним следуют Chery и Geely, а завод Tesla в Шанхае продолжает вносить значительный вклад.

Интересно, что несмотря на все сложности, Европа становится главным полем битвы для производителей электромобилей. Здесь сталкиваются интересы местных и китайских брендов, а государственная поддержка и дорогой бензин подталкивают покупателей к переходу на электротягу. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как меняется структура спроса и какие модели становятся популярными в разных странах. Например, в материале о лидерах продаж в США, Канаде и Мексике можно узнать, почему привычные фавориты уступают место новым игрокам - подробнее об этом читайте в разборе по североамериканскому рынку.

Для российского рынка эти тенденции могут означать, что в ближайшие годы выбор электромобилей будет зависеть не только от глобальных трендов, но и от того, как быстро производители смогут адаптироваться к новым условиям. Важно помнить, что европейский опыт показывает: даже жесткие пошлины не всегда способны остановить экспансию китайских брендов, если у покупателей есть экономическая мотивация. Кроме того, рост экспорта из Китая может привести к появлению новых моделей на российском рынке, а изменения в США - к корректировке цен и ассортимента. В целом, ситуация на мировом рынке электромобилей остается динамичной и требует постоянного внимания со стороны всех участников отрасли.