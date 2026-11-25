Какие электрокары и гибриды чаще всего покупали россияне в октябре

В октябре продали 130 915 новых легковых автомобилей - на 20% меньше год к году, но на 8,3% больше, чем в сентябре. Электромобили прибавили 153,5% к октябрю 2025 года. Гибриды за тот же месяц резко просели.

В октябре продали 130 915 новых легковых автомобилей - на 20% меньше год к году, но на 8,3% больше, чем в сентябре. Электромобили прибавили 153,5% к октябрю 2025 года. Гибриды за тот же месяц резко просели.

По данным Автостат Инфо, в октябре 2026 года продали 130 915 новых легковых автомобилей. Это на 20% меньше, чем годом ранее, и на 8,3% больше сентябрьского результата. За десять месяцев продажи составили 1 081 201 машину - на 3,4% больше, чем за тот же период 2025 года.

На электрические машины и гибриды в октябре пришлось 5 590 продаж. Данные о цене и количестве машин показывают разные стороны рынка: в разборе средней цены отдельно рассматривалась динамика стоимости новых автомобилей.

Бензиновые машины остаются основой продаж: 124 013 в октябре и 991 879 за десять месяцев. Гибридов за месяц реализовали 1 489, а с января по октябрь - 62 192; их результат за десять месяцев вырос на 29%. Электромобили показали 4 101 продажу за октябрь и 15 949 за десять месяцев, прибавив за этот период 65,4%. Дизельных машин продали 1 115 и 8 447 соответственно, за десять месяцев продажи снизились на 10,4%. На газ и прочие виды топлива пришлось 197 октябрьских продаж и 2 734 за десять месяцев; прирост составил 468,4%.

Электромобили: лидеры месяца и десяти месяцев

В годовом сравнении октябрьские продажи электромобилей выросли с 1 618 до 4 101 машины, или на 153,5%. В обзоре рынка Автостат Инфо приводит данные регистраций: в октябре 2026 года их количество достигло 4 101 против 1 618 годом ранее. У гибридов динамика обратная: с 9 556 в октябре 2025 года до 1 489 год спустя, снижение составило 84,4%. Однако итог гибридных продаж за десять месяцев остается на 29% выше прошлогоднего.

В октябрьском рейтинге марок лидировали Changan - 1 134 машины против 2 годом ранее, Toyota - 991 против 14 и Evolute - 605 против 256. Далее расположились Umo с 395 продажами против нуля, BYD с 265 против 106, Avatr со 163 против 109 и Geely с 90 против 69. Замыкают десятку GAC с 62 машинами против одной, Zeekr с 39 против 292 и Xiaomi с 38 против 106. Публикации связывают рост Changan и Toyota с поставками моделей из Китая, в том числе по неофициальным каналам, и условиями расчета утилизационного сбора.

За десять месяцев вперед вышел Evolute: 3 655 автомобилей против 1 360 в 2025 году. У Changan - 2 817 против 10, у Toyota - 2 009 против 59, у Umo - 1 806 против нуля. В первой десятке также Avatr с 1 477 машинами против 724, BYD с 893 против 549, Geely с 627 против 345, Zeekr с 397 против 2 636, Xiaomi с 370 против 371 и Москвич с 294 против 806.

Самой продаваемой электрической моделью октября стал Changan Qiyuan Q05 с результатом 1 088 машин. Следом идут Toyota BZ3 - 984 и Evolute I-Joy - 592. Umo 5 набрал 395 продаж; Avatr C11 - 94, BYD Seagull - 91, BYD Yuan и Geely Geometry Xingyuan - по 73. В десятку также вошли Avatr 12 с 67 машинами и BYD EA1 Dolphin с 66. В другом рейтинге моделей, составленном по данным «Автостата», среди лидеров октября названы Changan Qiyuan Q05, Toyota bZ3X, Evolute i-Joy и UMO 5.

В списке лидеров за десять месяцев первое место занял Evolute I-Joy с 3 437 продажами. Changan Qiyuan Q05 получил результат 2 646, Toyota BZ3 - 1 970, Umo 5 - 1 806. Далее идут Avatr C11 с 777 машинами, Avatr 12 с 690, Geely Galaxy EX5 с 422, Xiaomi YU7 с 335, BYD Yuan с 312 и Moskvich 3E с 294. Evolute i-Joy связывают с производством в Липецкой области, а UMO 5 выпускают на площадке «Москвича»; в октябре эти модели вошли в количество наиболее продаваемых электрокаров.

Гибриды: месячный спад и результат с начала года

В октябре среди марок лидировала Geely с 295 продажами против 488 годом ранее. Mercedes-Benz реализовал 290 машин против 999, Evolute - 201 против 227, Esteo - 151 против нуля. У BMW было 127 продаж против 307, у Changan - 103 против 53, у Voyah - 75 против 1 564. В десятку также вошли GAC с 40 машинами против 157, Tank с 37 против 491 и Zeekr с 35 против нуля.

По итогам десяти месяцев впереди Voyah - 9 036 автомобилей против 6 573 годом ранее. Geely продала 8 780 против 1 084, Evolute - 6 626 против 1 023, Mercedes-Benz - 5 913 против 5 171. Следом в рейтинге идут Toyota с 4 161 машиной против 4 527, GAC с 3 358 против 323, Li Xiang с 3 176 против 9 664, Audi с 3 121 против 1 140, Zeekr с 2 509 против нуля и Exeed с 2 282 против 1 759.

Самой популярной гибридной моделью октября стала Geely Galaxy EX5 - 240 машин. Evolute I-Space набрал 201 продажу, Mercedes GLC - 127, Mercedes GLE - 121. В октябрьскую десятку также попали BMW X5 с 88 машинами, Esteo V27 с 77, Voyah Free с 70, Changan Qiyuan A06 с 54, Esteo Elantix ET с 43 и Geely Galaxy M7 с 42.

За десять месяцев первое место среди гибридных моделей занял Voyah Free с 7 193 продажами. У Geely Galaxy EX5 - 6 831, у Evolute I-Space - 6 626. Toyota Camry набрала 3 748 машин, GAC S7 - 3 001, Audi Q5 - 2 362, Zeekr 9X - 2 276, Exeed Exlantix ET - 2 140, Lynk & Co 900 - 1 838, а Mercedes GLE - 1 708.