27 декабря 2018, 00:02
Продажи FAW Besturn X40 в России начнутся весной
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Еще один китайский кроссовер едет в Россию. Компания FAW планирует начать продажи компактного «паркетника» Besturn X40 в апреле – мае 2019 года. Новинка будет конкурировать в одном сегменте с Renault Kapture и Hyundai Creta.
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В список доступного оборудования входят фронтальные и боковые подушки безопасности, 17-дюймовые колеса, парктроники, мультифункциональный руль, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Bluetooth. Как и французскому кроссоверу Renault Kapture, «китайцу» положена двухцветная окраска.
На домашнем рынке в Китае Besturn X40 предлагается с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 115 л.с. (155 Нм). Есть у кроссовера полностью электрическая версия с 190-сильным электромотором и блоком аккумуляторных батарей емкостью 52,5 кВт-ч. В Россию привезут модификацию с ДВС, дефорсированным до 108 л.с. Агрегат может сочетаться с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонной АКПП Aisin.
Цены и комплектации обещают назвать ближе к началу продаж. Конечно, новинке будет нелегко конкурировать с Renault Kapture и Hyundai Creta. Реальными противниками в борьбе за симпатии покупателей станут «соотечественники»: Chery Tiggo 3 (от 860 тысяч рублей) и Changan CS35 (от 960 тысяч рублей).
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Цитата:| Кому: kid011
Помогите пожалуйста!) Какой диаметр колонок у виты в базовой комплектации?
какой аккумулятор на фав в5 геливый или кислотный?
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