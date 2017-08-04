Продажи Ford Sollers выросли на 24% за июль
Бестселлером марки стала модель Ford Kuga, спрос на которую вырос на 11% по отношению к июню. За месяц удалось реализовать 1 252 кроссовера. Интерес к модели подстегнут введением государственного кредитования для семей с детьми и начинающих водителей «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»). В настоящее время именно Ford Kuga является наиболее популярным автомобилем у участников данных программ, позволяющих приобрести автомобиль с 10-процентной скидкой. По сравнению с июлем 2017 года продажи Kuga демонстрируют еще более впечатляющий рост: +102%.
Ford Focus во втором летнем месяце нашел 1 233 покупателя, что показывает рост в 46% по сравнению с июлем 2016 года. На эту модель также распространяются программы льготного кредитования. По итогам прошедших 7 месяцев 2017 года Ford Focus сохраняет статус самого популярного автомобиля марки по результатам продаж в 7 698 экземпляров.
На 60% вырос спрос на Ford Explorer по сравнению с июлем прошлого года. В России было продано 178 семиместных внедорожников. Всего с января по июль продано 1245 внедорожников – на 48% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
С января по июль 2017 года продано уже 26 011 автомобилей Ford, что обеспечило рост на 8% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.
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