Продажи Ford в России продолжают расти
Наибольшим спросом среди моделей Ford пользовался Focus, представленный на российском рынке с тремя типами кузовов (седан, хэтчбек, универсал), атмосферными и турбированными двигателями мощностью 85-150 л.с., механическими и автоматическими коробками передач.
Второе место по продажам среди легковых моделей занимает Kuga. Кроссовер приобрели 1024 человека, на 30% больше, чем в ноябре прошлого года. Уже в базовой версии Trend кроссовер оснащается мощным двигателем объемом 2,5 литра (149 л.с.), 6-ступенчатой АКПП, кондиционером, 7 подушками безопасности и аудиосистемой с 6 динамиками. За 10 месяцев 2017 года реализовано 11 356 Ford Kuga, рост по отношению к аналогичному периоду 2016-го составил 52%.
Наилучшую динамику роста спроса в ноябре продемонстрировал флагманский внедорожник Explorer. Покупателей за месяц нашли рекордные за 2017 год 278 автомобилей, рост по отношению к ноябрю прошлого года составил 73%. Уже в «базе» модель имеет салон на 7 мест, мощные 6-цилиндровые двигатели V6, интеллектуальную систему полного привода Terrain Management 4WD System и приспособленность для российских условий эксплуатации.
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