Продажи Ford в России выросли на 18%
Наибольший вклад в увеличение продаж внесли внедорожники и кроссоверы, на которые в прошлом году пришлось 49% продаж. Это отражает тенденцию роста популярности кроссоверов на рынке, а также является следствием своевременного обновления модельного ряда.
Еще более динамично в прошлом году росли продажи флагманского 7-местного внедорожника Explorer. Покупателей нашли 2524 автомобиля, на 65% больше, чем в 2016 году. Базовый вариант предлагается с атмосферным двигателем 3,5 литра, 6-ступенчатой гидромеханической АКП и системой полного привода Terrain Management 4WD System.
Наиболее успешным для бренда на российском рынке в прошлом году стал декабрь. Покупателей нашли 5705 машин, рост к декабрю 2016 составил 37%. При этом спрос на автомобили Ford рос непрерывно на протяжении второго полугодия 2017-го года, и в компании рассчитывают на сохранение этой тенденции в 2018 году.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное