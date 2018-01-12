12 января 2018, 10:19

Продажи Ford в России выросли на 18%

По итогам прошлого года продажи автомобилей Ford в России составили 50 360 автомобилей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, спрос на продукцию компании растет второй год подряд.
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Наибольший вклад в увеличение продаж внесли внедорожники и кроссоверы, на которые в прошлом году пришлось 49% продаж. Это отражает тенденцию роста популярности кроссоверов на рынке, а также является следствием своевременного обновления модельного ряда.

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На первом месте по популярности остается Focus (15 086 автомобилей, +26% к 2016 году), а второе место по продажам занял среднеразмерный кроссовер Kuga. За 12 месяцев было продано 12 954 авто (+54% к показателям 2016-го).

Еще более динамично в прошлом году росли продажи флагманского 7-местного внедорожника Explorer. Покупателей нашли 2524 автомобиля, на 65% больше, чем в 2016 году. Базовый вариант предлагается с атмосферным двигателем 3,5 литра, 6-ступенчатой гидромеханической АКП и системой полного привода Terrain Management 4WD System.

Наиболее успешным для бренда на российском рынке в прошлом году стал декабрь. Покупателей нашли 5705 машин, рост к декабрю 2016 составил 37%. При этом спрос на автомобили Ford рос непрерывно на протяжении второго полугодия 2017-го года, и в компании рассчитывают на сохранение этой тенденции в 2018 году.

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Kirill
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Продажи Ford в России выросли на 18%
Наибольший вклад в увеличение продаж внесли внедорожники и кроссоверы, на которые в прошлом году пришлось 49% продаж. Это отражает тенденцию роста популярности кроссоверов на рынке, а также является следствием своевременного обновления модельного ряда.{{material_122240}} На первом месте по популярности остается Focus (15 086 автомобилей, +26% к 2016 году), а второе место по продажам занял среднеразмерный кроссовер Kuga. За 12 месяцев было продано 12 954 авто (+54% к показателям 2016-го).Еще более динамично в прошлом году росли продажи флагманского 7-местного внедорожника Explorer. Покупателей нашли 2524 автомобиля, на 65% больше, чем в 2016 году. Базовый вариант предлагается с атмосферным двигателем 3,5 литра, 6-ступенчатой гидромеханической АКП и системой полного привода Terrain Management 4WD System.Наиболее успешным для бренда на российском рынке в прошлом году стал декабрь. Покупателей нашли 5705 машин, рост к декабрю 2016 составил 37%. При этом спрос на автомобили Ford рос непрерывно на протяжении второго полугодия 2017-го года, и в компании рассчитывают на сохранение этой тенденции в 2018 году.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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