11 декабря 2017, 12:01

Продажи Geely за месяц выросли на 38%

По итогам ноября общий объем продаж Geely достиг рекордного уровня: 141 265 автомобилей за месяц, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с октябрем рост составил 13%.
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За 11 месяцев спрос на машины марки составил 1 093 491 единицу, что на 66% больше, чем за тот же период 2016 года. Это позволило выполнить около 9 % от запланированного на 2017 год объема продаж, который составляет 1 100 000 единиц.

Новый кроссовер Geely Atlas (в Китае эта модель известна как Geely Boyue) — cамая продаваемая модель модель компании. В ноябре он разошелся в кЗа 11 месяцев спрос на машины марки составил 1 093 491 единицу, что на 66% больше, чем за тот же период 2016 года. Это позволило выполнить около 9 % от запланированного на 2017 год объема продаж, который составляет 1 100 000 единиц.

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Продажи Geely за месяц выросли на 38%
За 11 месяцев спрос на машины марки составил 1 093 491 единицу, что на 66% больше, чем за тот же период 2016 года. Это позволило выполнить около 9 % от запланированного на 2017 год объема продаж, который составляет 1 100 000 единиц.Новый кроссовер Geely Atlas (в Китае эта модель известна как Geely Boyue) — cамая продаваемая модель модель компании. В ноябре он разошелся в кЗа 11 месяцев спрос на машины марки составил 1 093 491 единицу, что на 66% больше, чем за тот же период 2016 года. Это позволило выполнить около 9 % от запланированного на 2017 год объема продаж, который составляет 1 100 000 единиц.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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