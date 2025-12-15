Гибриды рвутся в лидеры: кто и зачем скупает их перед новым утильсбором?

15 декабря 2025, 11:21
Продажи гибридных автомобилей в России в ноябре 2025 года взлетели до рекорда
Российский рынок гибридов удивил всех в ноябре. Продажи выросли неожиданно резко. Лидеры сегмента сменились. Что стало причиной такого всплеска? Подробности в нашем материале.
Российский рынок новых подключаемых гибридов в ноябре 2025 года продемонстрировал впечатляющий рост. По информации Автостат, за месяц было реализовано 6 833 автомобиля с гибридной силовой установкой. Это не только на 9% больше, чем в октябре, но и в 2,1 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Такой скачок стал абсолютным рекордом для отечественного рынка гибридов, причем предыдущий максимум был зафиксирован всего месяц назад.
Эксперты связывают столь бурный рост спроса с грядущими изменениями в законодательстве. Уже с 1 декабря в России начал действовать обновленный утилизационный сбор, который затрагивает большинство гибридных моделей. Многие покупатели поспешили приобрести автомобили до повышения цен, что и спровоцировало ажиотаж на рынке.
В ноябре произошли заметные перестановки среди лидеров сегмента. Бренд Lixiang уверенно занял первую строчку по объему продаж, реализовав 1 845 гибридов. Прежний фаворит Voyah уступил лидерство, остановившись на отметке 1 185 проданных машин. В пятерку самых востребованных марок также вошли Lynk & Co (880 единиц), Geely (789) и EXEED/Exlantix (495).
Если рассматривать популярность отдельных моделей, то здесь ситуация еще интереснее. Наибольшим спросом пользовался Voyah Free, который разошелся тиражом в 962 экземпляра. Совсем немного уступили ему Lixiang L7 (955 машин) и Lynk & Co 900 (863). Остальные модели заметно отстают по количеству проданных автомобилей.
Суммарно за одиннадцать месяцев 2025 года в России было реализовано 36,8 тысячи новых подключаемых гибридов. Этот показатель практически не отличается от прошлогоднего результата за тот же период — снижение составило всего 0,5%. Однако именно ноябрь стал месяцем, когда рынок гибридов показал максимальную динамику за всю историю наблюдений.
Как сообщает Автостат, столь резкий рост интереса к гибридным автомобилям может стать началом новой тенденции на рынке. В условиях ужесточения экологических требований и повышения утилизационного сбора, покупатели все чаще обращают внимание на альтернативные силовые установки. Не исключено, что в ближайшие месяцы спрос на гибриды продолжит расти, особенно если производители смогут предложить выгодные условия и расширить модельный ряд.
Отметим, что ранее мы рассказывали об изменениях на рынке новых пикапов. В ноябре продажи в этом сегменте резко снизились, а лидеры сменились. Китайские бренды укрепили свои позиции, а отечественные производители оказались под давлением. Подробнее об этом читайте в нашем материале Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж.
