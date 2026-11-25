25 ноября 2026, 09:02
Продажи гибридов VOYAH превзошли результат марки за весь прошлый год
Продажи гибридов VOYAH превзошли результат марки за весь прошлый год
По итогам 10 месяцев в России было продано 11 840 автомобилей VOYAH. Об этом сообщила пресс-служба марки со ссылкой на данные информационно-аналитической системы «Радар» агентства «Автостат».
Кроссовер VOYAH ФРИ / FREE после результатов октября остался главным драйвером продаж бренда и сохранил статус самой продаваемой премиальной модели в России за десять месяцев нынешнего года, отметила пресс-служба марки, согласно сегментации бренда VOYAH. Его доля в сегменте автомобилей на новых источниках энергии за январь-октябрь этого года составила 11,1%.
Полноприводный VOYAH ФРИ / FREE предлагается в России с двумя электродвигателями, расположенными на передней и задней осях. Их суммарная мощность составляет 490 л.с. Кроссовер также оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Он выступает в качестве генератора, который заряжает аккумуляторную батарею емкостью 39,2 кВт*Ч.
VOYAH ФРИ / FREE доступен с пневматической подвеской с возможностью регулировки высоты дорожного просвета в диапазоне 100 мм. Максимальный клиренс составляет 213 мм. Заявленный запас хода автомобиля в режиме последовательного гибрида достигает 1000 км, из которых 160 км он преодолевает на электротяге. До 100 км/ч VOYAH ФРИ / FREE разгоняется за 4,8 сек.
Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «VOYAH Аларм-Моторс» Никита Козлов в беседе с редактором 110km.ru дал прогноз продаж автомобилей VOYAH до конца года. «В ноябре мы увидим сопоставимые объемы с октябрем, а в декабре будет отмечен рост продаж как к результату ноября, так и октября. До конца года уже будут первые сделки по новой модели – гибридному шестиместному кроссоверу VOYAH ТАЙШАН / TAISHAN. Лидерство модели ФРИ / FREE, несомненно, сохранится. Этот кроссовер привлекает внимание внешним дизайном, где классические элементы сочетаются со спортивным стилем. Среди деталей экстерьера можно выделить задний спойлер, выдвижные дверные ручки, острые грани переднего и заднего бамперов, вертикальную решетку радиатора с широкими ламелями. В интерьере автомобиля эргономика пространства выполнена оптимально для водителя и каждого пассажира. Например, часть управления функциями выведена на клавиши, а передняя панель с тремя интегрированными экранами оснащена подъемным механизмом. Пассажир переднего сиденья может, как и водитель, управлять отдельными опциями автомобиля, в том числе, аудио- или видеоконтентом».
В модельном ряду VOYAH, помимо двух указанных моделей, также предлагаются седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION и минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM.
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