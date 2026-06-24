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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 11:38

Продажи грузовой техники в России: дефицит, спрос и прогнозы на 2026 год

Продажи грузовой техники в России: дефицит, спрос и прогнозы на 2026 год

Склады пустеют, цены растут: эксперты прогнозируют перемены на рынке грузовой техники

Продажи грузовой техники в России: дефицит, спрос и прогнозы на 2026 год

Эксперт Андрей Романюк поделился свежим взглядом на рынок грузовой техники: дефицит новых и подержанных машин уже ощущается, а спрос продолжает расти. Почему ситуация складывается именно так, какие отрасли влияют на динамику и что ждет рынок в 2026 году - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что на фоне этих изменений появляются новые риски и возможности.

Эксперт Андрей Романюк поделился свежим взглядом на рынок грузовой техники: дефицит новых и подержанных машин уже ощущается, а спрос продолжает расти. Почему ситуация складывается именно так, какие отрасли влияют на динамику и что ждет рынок в 2026 году - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что на фоне этих изменений появляются новые риски и возможности.

Рынок грузовой техники в России переживает непростые времена, и это напрямую касается тысяч автолюбителей и предпринимателей по всей стране. Снижение запасов новых автомобилей и быстрое исчезновение интересных вариантов на вторичном рынке уже сейчас формируют дополнительный спрос, который не всегда удается удовлетворить. Для тех, кто планирует обновление автопарка или только задумывается о покупке грузовика, ситуация становится все более напряженной: выбор сокращается, а цены могут меняться буквально на глазах.

По словам Андрея Романюка, представляющего одну из ведущих транспортных компаний, склады дилеров постепенно пустеют, а по ряду популярных брендов уже ощущается явный дефицит. Как пишет «Автовзгляд», аналогичная картина наблюдается и на рынке подержанных машин: самые привлекательные предложения быстро уходят, оставляя покупателям все меньше возможностей для маневра. Это подталкивает спрос вверх, особенно среди компаний, работающих в строительстве и логистике, где обновление техники - вопрос не только удобства, но и выживания бизнеса.

Однако эксперт подчеркивает: несмотря на позитивные ожидания, многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. Если ключевые отрасли продолжат развиваться, а макроэкономические показатели останутся стабильными, рынок грузовой техники может показать заметный рост уже в 2026 году. По мнению Романюка, объем продаж в следующем году вполне способен превзойти результаты 2025-го, хотя риски сохраняются. Среди них - возможные колебания спроса, изменения в логистических цепочках и влияние внешних факторов, которые сложно предсказать заранее.

Интересно, что похожие проблемы с дефицитом и ожиданием поставок уже давно знакомы владельцам легковых автомобилей премиум-класса. Например, многие сталкиваются с задержками при заказе редких запчастей для BMW и Mercedes-Benz, что только подчеркивает масштабность текущих изменений на автомобильном рынке России. В обоих случаях дефицит и рост спроса становятся ключевыми факторами, влияющими на решения покупателей и стратегию компаний.

Для справки: по итогам последних лет российский рынок грузовой техники демонстрировал разнонаправленную динамику. После резкого падения в 2022-2023 годах, связанного с внешними ограничениями и изменением логистики, в 2024-2025 годах началось постепенное восстановление. Сейчас, по оценкам аналитиков, наибольший спрос сохраняется в сегменте среднетоннажных и тяжелых грузовиков, а также среди компаний, работающих в строительстве, перевозках и сельском хозяйстве. Важно отметить, что на ситуацию влияет не только наличие техники, но и доступность кредитования, стоимость обслуживания и уровень конкуренции между дилерами. Все эти факторы в совокупности определяют, насколько устойчивым окажется рост продаж в 2026 году и смогут ли автолюбители и бизнес своевременно обновить свой автопарк.

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