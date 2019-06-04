4 июня 2019, 15:02

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

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Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7. Автомобиль интересен тем, что это первая модель молодежной F-линейки Haval в России и первый автомобиль, производство которого наладили на новом заводе марки в Тульской области.
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
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Российская премьера Haval F7 состоялась почти год назад – в августе 2018-го на международном автосалоне в Москве. Автомобиль построен на базе концепта HB-02. Габариты кроссовера 4 620 мм х 1 844 мм х 1 683 мм, размер колесной базы равен 2 725 мм. Дорожный просвет - 170 мм. Для России сертифицировали два бензиновых мотора – «турбочетверки» объемом 1,5 литра (150 л.с., 280 Нм) и 2,0 литра (190 л.с., 350 Нм), которые работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный с муфтой подключения задней оси.

Российским покупателям предложат выбор из трех комплектаций: Comfort, Elite и Premium. В перечень стандартного оборудования входят светодиодные ходовые огни, «противотуманки», 4 подушки безопасности, 9-дюймовый экран медиасистемы, климат- и круиз-контроль, парктроники сзади, датчики света и дождя, а также система бесключевого доступа в салон. В более «богатых» комплектациях будут доступны система кругового обзора, обогрев всех сидений, отделка салона эко-кожей, светодиодные фары, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Старт продаж Haval F7 в России объявят в день торжественного открытия завода Haval в Тульской области – 5 июня. Кроссовер станет первой моделью предприятия. Производство наладили по принципу полного цикла. В дальнейшем на конвейер завода встанут и другие модели Haval, продающиеся в России. До сих пор автомобили китайской марки привозили к нам из Китая. Цены на первый Haval российский сборки узнаем уже завтра.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
{{material_126641}}Российская премьера Haval F7 состоялась почти год назад – в августе 2018-го на международном автосалоне в Москве. Автомобиль построен на базе концепта HB-02. Габариты кроссовера 4 620 мм х 1 844 мм х 1 683 мм, размер колесной базы равен 2 725 мм. Дорожный просвет - 170 мм. Для России сертифицировали два бензиновых мотора – «турбочетверки» объемом 1,5 литра (150 л.с., 280 Нм) и 2,0 литра (190 л.с., 350 Нм), которые работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный с муфтой подключения задней оси.Российским покупателям предложат выбор из трех комплектаций: Comfort, Elite и Premium. В перечень стандартного оборудования входят светодиодные ходовые огни, «противотуманки», 4 подушки безопасности, 9-дюймовый экран медиасистемы, климат- и круиз-контроль, парктроники сзади, датчики света и дождя, а также система бесключевого доступа в салон. В более «богатых» комплектациях будут доступны система кругового обзора, обогрев всех сидений, отделка салона эко-кожей, светодиодные фары, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.Старт продаж Haval F7 в России объявят в день торжественного открытия завода Haval в Тульской области – 5 июня. Кроссовер станет первой моделью предприятия. Производство наладили по принципу полного цикла. В дальнейшем на конвейер завода встанут и другие модели Haval, продающиеся в России. До сих пор автомобили китайской марки привозили к нам из Китая. Цены на первый Haval российский сборки узнаем уже завтра.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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