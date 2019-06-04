4 июня 2019, 15:02
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
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Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7. Автомобиль интересен тем, что это первая модель молодежной F-линейки Haval в России и первый автомобиль, производство которого наладили на новом заводе марки в Тульской области.
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Российским покупателям предложат выбор из трех комплектаций: Comfort, Elite и Premium. В перечень стандартного оборудования входят светодиодные ходовые огни, «противотуманки», 4 подушки безопасности, 9-дюймовый экран медиасистемы, климат- и круиз-контроль, парктроники сзади, датчики света и дождя, а также система бесключевого доступа в салон. В более «богатых» комплектациях будут доступны система кругового обзора, обогрев всех сидений, отделка салона эко-кожей, светодиодные фары, панорамный люк и комплекс электронных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.
Старт продаж Haval F7 в России объявят в день торжественного открытия завода Haval в Тульской области – 5 июня. Кроссовер станет первой моделью предприятия. Производство наладили по принципу полного цикла. В дальнейшем на конвейер завода встанут и другие модели Haval, продающиеся в России. До сих пор автомобили китайской марки привозили к нам из Китая. Цены на первый Haval российский сборки узнаем уже завтра.
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Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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