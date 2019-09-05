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5 сентября 2019, 13:23

Продажи Haval в России выросли в 5 раз

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Китайская марка Haval отчиталась о стабильно высокой динамике продаж на российском рынке. В августе 2019 года отечественные дилеры Haval продали в 5 раз больше автомобилей, чем годом ранее.
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В минувшем месяце в России было продано 1 177 автомобилей Haval. Это в пять раз больше, чем в августе 2018-го. Бестселлером марки остается среднеразмерный семейный кроссовер Haval H6. На нем остановили свой выбор 600 покупателей. Кроме того, в августе было продано 387 кроссоверов Haval F7. Выросли продажи и еще двух моделей. За месяц дилеры реализовали 123 компактных городских кроссовера Haval H2 и 67 больших рамных внедорожников Haval H9. 

В российском представительстве марки подчеркнули, что интерес к бренду Haval с каждым месяцем усиливается. Позитивная динамика продаж свидетельствует об удачной стратегии, выбранной для развития бренда в сегменте SUV. В Haval намерены и в дальнейшем активно развивать свое присутствие на российском рынке. С одной стороны, покупателям предложат новые модели. Например, уже получено ОТТС на купеобразный кроссовер Haval F7х. С другой стороны марка продолжит расширять дилерскую сеть.

В настоящее время в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра Haval. Недавно возможность приобрести кроссовер Haval появилась у жителей Калуги, Кемерово, Красноярска, Мурманска, Новокузнецка, Самары, Ульяновска и Ярославля. На очереди – Санкт-Петербург. До конца 2019 года в городе появится шоу-рум, принадлежащий ГК «Аларм-Моторс».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Продажи Haval в России выросли в 5 раз
{{material_127193}}В минувшем месяце в России было продано 1 177 автомобилей Haval. Это в пять раз больше, чем в августе 2018-го. Бестселлером марки остается среднеразмерный семейный кроссовер Haval H6. На нем остановили свой выбор 600 покупателей. Кроме того, в августе было продано 387 кроссоверов Haval F7. Выросли продажи и еще двух моделей. За месяц дилеры реализовали 123 компактных городских кроссовера Haval H2 и 67 больших рамных внедорожников Haval H9. В российском представительстве марки подчеркнули, что интерес к бренду Haval с каждым месяцем усиливается. Позитивная динамика продаж свидетельствует об удачной стратегии, выбранной для развития бренда в сегменте SUV. В Haval намерены и в дальнейшем активно развивать свое присутствие на российском рынке. С одной стороны, покупателям предложат новые модели. Например, уже получено ОТТС на купеобразный кроссовер Haval F7х. С другой стороны марка продолжит расширять дилерскую сеть.В настоящее время в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра Haval. Недавно возможность приобрести кроссовер Haval появилась у жителей Калуги, Кемерово, Красноярска, Мурманска, Новокузнецка, Самары, Ульяновска и Ярославля. На очереди – Санкт-Петербург. До конца 2019 года в городе появится шоу-рум, принадлежащий ГК «Аларм-Моторс».
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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