5 сентября 2019, 13:23
Продажи Haval в России выросли в 5 раз
- 78
- 0
Китайская марка Haval отчиталась о стабильно высокой динамике продаж на российском рынке. В августе 2019 года отечественные дилеры Haval продали в 5 раз больше автомобилей, чем годом ранее.
Ранее мы писали
До конца 2019 года ГК «Аларм-Моторс» откроет в Санкт-Петербурге автосалоны четырех новых брендов. Шоу-румы ...Читать далее
В российском представительстве марки подчеркнули, что интерес к бренду Haval с каждым месяцем усиливается. Позитивная динамика продаж свидетельствует об удачной стратегии, выбранной для развития бренда в сегменте SUV. В Haval намерены и в дальнейшем активно развивать свое присутствие на российском рынке. С одной стороны, покупателям предложат новые модели. Например, уже получено ОТТС на купеобразный кроссовер Haval F7х. С другой стороны марка продолжит расширять дилерскую сеть.
В настоящее время в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра Haval. Недавно возможность приобрести кроссовер Haval появилась у жителей Калуги, Кемерово, Красноярска, Мурманска, Новокузнецка, Самары, Ульяновска и Ярославля. На очереди – Санкт-Петербург. До конца 2019 года в городе появится шоу-рум, принадлежащий ГК «Аларм-Моторс».
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве