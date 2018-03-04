4 марта 2018, 12:15
Продажи Hyundai в феврале выросли почти в 1,5 раза
Российское представительство Hyundai подвело итоги по продажам в феврале. Дилерам марки удалось реализовать в России на 43% автомобилей больше, чем год назад. Лидером продаж стал компактный кроссовер Creta, вышедший на отечественный рынок в августе 2016 года.
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Самой популярной моделью корейской марки остается Hyundai Creta. Продажи компактного кроссовера составляют около половины всех проданных в феврале автомобилей (5 937 экземпляров). На втором месте – седан Hyundai Solaris нового поколения (4 600 экземпляров). Его продажи возросли почти на 50% по сравнению с февралем 2017 года. Замыкает тройку лидеров Hyundai Tucson – 1 311 кроссоверов. Также в феврале своих владельцев обрели 549 кроссоверов Santa Fe, 459 седанов Elantra и 444 седана бизнес-класса Sonata.
Напомним, что по итогам 2017 года марка Hyundai заняла третье место по продажам новых автомобилей в России, пропустив вперед Lada и Kia. Самой популярной моделью Hyundai в России стал Solaris – в прошлом году было продано 68 614 экземпляров.
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