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1 апреля 2020, 17:32

Продажи Hyundai в марте упали почти на 21%. Кроме родного рынка

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Фото: Hyundai
Мировые мартовские продажи компании Hyundai оказались на 20,9% меньше результата первого месяца весны образца прошлого года. В цифровом исчислении это 308 503 ед.
Продажи Hyundai в марте упали почти на 21 Кроме родного рынка

Фото: Hyundai

Причиной «минуса» очевидна - временное прекращение производства и вялотекущий потребительский спрос, вызванный пандемией коронавируса на всех рынках планеты.

Исключением стал родной корейский рынок – здесь зарегистрировано увеличение спроса на 3% (до 72 180 ед.). Модельные лидеры продаж на своем рынке – Grandeur/Azera (в Россию не поставляется) и Sonata.

Компания создала группу реагирования на коронавирус во всех дочерних филиалах с целью отслеживания ситуации, минимизации рисков и подготовки ко всевозможным сценариям развития карантинных событий.


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Форум Hyundai Sonata
Цитата:| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
Цитата:| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
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Продажи Hyundai в марте упали почти на 21%. Кроме родного рынка
Причиной «минуса» очевидна - временное прекращение производства и вялотекущий потребительский спрос, вызванный пандемией коронавируса на всех рынках планеты. Исключением стал родной корейский рынок – здесь зарегистрировано увеличение спроса на 3% (до 72 180 ед.). Модельные лидеры продаж на своем рынке – Grandeur/Azera (в Россию не поставляется) и Sonata.Компания создала группу реагирования на коронавирус во всех дочерних филиалах с целью отслеживания ситуации, минимизации рисков и подготовки ко всевозможным сценариям развития карантинных событий.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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