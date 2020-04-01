Продажи Hyundai в марте упали почти на 21%. Кроме родного рынка
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Фото: Hyundai
Причиной «минуса» очевидна - временное прекращение производства и вялотекущий потребительский спрос, вызванный пандемией коронавируса на всех рынках планеты.
Исключением стал родной корейский рынок – здесь зарегистрировано увеличение спроса на 3% (до 72 180 ед.). Модельные лидеры продаж на своем рынке – Grandeur/Azera (в Россию не поставляется) и Sonata.
Компания создала группу реагирования на коронавирус во всех дочерних филиалах с целью отслеживания ситуации, минимизации рисков и подготовки ко всевозможным сценариям развития карантинных событий.
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