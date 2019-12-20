20 декабря 2019, 12:38
Продажи китайских автомобилей в России выросли в ноябре на 34%
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По данным аналитического агентства «Автостат» в ноябре 2019 года российские дилеры реализовали без малого 4 тысячи автомобилей китайских брендов, или на 33,5% больше, чем в прошлом году. Около 60% всех продаж приходится на автомобили двух марок – Haval и Geely.
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Третья строчка досталась марке Chery, завершившей месяц с результатом 607 проданных автомобилей и двукратным ростом по сравнению с ноябрем 2018-го. За ним на четвертом месте идет рекордсмен по динамике, марка Changan. Дилеры реализовали 473 автомобиля и это в 16 раз больше прошлогодних показателей.
В десятке китайских марок, продаваемых в России, места распределились следующим образом: FAW (175 экз.; + 50%), Lifan (130 экз.; -88%), DFM (110 экз.; -15%), Zotye (51 экз.; -87%), Brilliance (37 экз., +147%) и Foton (10 экз.; -60%). Одиннадцатым стал HTM (6 экз.; -60%). Всего с января по ноябрь в нашей стране было продано 34 175 автомобилей китайских брендов (+8,1% к АППГ).
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