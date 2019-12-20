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20 декабря 2019, 12:38

Продажи китайских автомобилей в России выросли в ноябре на 34%

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По данным аналитического агентства «Автостат» в ноябре 2019 года российские дилеры реализовали без малого 4 тысячи автомобилей китайских брендов, или на 33,5% больше, чем в прошлом году. Около 60% всех продаж приходится на автомобили двух марок – Haval и Geely.
Продажи китайских автомобилей в России выросли в ноябре на 34

Фото взято из открытых источников

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В ноябре в России было продано 3 965 новых китайских легковых автомобилей (+33,5%). Лидерство не первый месяц сохраняет марка Haval. В минувшем месяце на ее автомобилях остановили свой выбор 1 476 россиян или в 3,2 раза больше, чем в ноябре 2018 года. Второе место занимает Geely, дилерам которой удалось реализовать 890 автомобилей или в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

Третья строчка досталась марке Chery, завершившей месяц с результатом 607 проданных автомобилей и двукратным ростом по сравнению с ноябрем 2018-го. За ним на четвертом месте идет рекордсмен по динамике, марка Changan. Дилеры реализовали 473 автомобиля и это в 16 раз больше прошлогодних показателей.

В десятке китайских марок, продаваемых в России, места распределились следующим образом: FAW (175 экз.; + 50%), Lifan (130 экз.; -88%), DFM (110 экз.; -15%), Zotye (51 экз.; -87%), Brilliance (37 экз., +147%) и Foton (10 экз.; -60%). Одиннадцатым стал HTM (6 экз.; -60%). Всего с января по ноябрь в нашей стране было продано 34 175 автомобилей китайских брендов (+8,1% к АППГ).


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Продажи китайских автомобилей в России выросли в ноябре на 34%
{{material_128429}}В ноябре в России было продано 3 965 новых китайских легковых автомобилей (+33,5%). Лидерство не первый месяц сохраняет марка Haval. В минувшем месяце на ее автомобилях остановили свой выбор 1 476 россиян или в 3,2 раза больше, чем в ноябре 2018 года. Второе место занимает Geely, дилерам которой удалось реализовать 890 автомобилей или в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.Третья строчка досталась марке Chery, завершившей месяц с результатом 607 проданных автомобилей и двукратным ростом по сравнению с ноябрем 2018-го. За ним на четвертом месте идет рекордсмен по динамике, марка Changan. Дилеры реализовали 473 автомобиля и это в 16 раз больше прошлогодних показателей.В десятке китайских марок, продаваемых в России, места распределились следующим образом: FAW (175 экз.; + 50%), Lifan (130 экз.; -88%), DFM (110 экз.; -15%), Zotye (51 экз.; -87%), Brilliance (37 экз., +147%) и Foton (10 экз.; -60%). Одиннадцатым стал HTM (6 экз.; -60%). Всего с января по ноябрь в нашей стране было продано 34 175 автомобилей китайских брендов (+8,1% к АППГ).
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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