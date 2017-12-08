8 декабря 2017, 09:51

Продажи коммерческих Ford подскочили на 86%

По итогам прошлого месяца российские дилеры Ford реализовали 1133 легких коммерческих автомобиля Transit. По сравнению с ноябрем 2016-го продажи выросли на 86%.
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Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
За 11 месяцев продано 8248 коммерческих машин марки, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у покупателей пользовался базовый цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей полной массой 3100 кг (Duratorq 2.2, 125 л.с. 6-ступенчатая МКП, передний привод).

Вторым по объему продаж выступает тяжелое шасси. Автомобиль на базе шасси со сверхдлинной базой и грузоподъемностью 2,75 т (Duratorq 2.2, 155 л.с., 6-ст. МКП, задний привод) может использоваться в различных вариантах – от легкого грузовика с бортовой платформой до изотермического фургона-рефрижератора. Замыкают тройку бестселлеров в семействе Transit маршрутные автобусы, построенные на базе фургона Jumbo полной массой 4,6 т (Duratorq 2.2, 136 л.с., задний привод).

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается обогреваемыми зеркалами с электрорегулировками, программируемым предпусковым отопителем, подушкой безопасности для водителя и комплексом систем безопасности.

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Форум Ford Transit
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Остапенко Евгений
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| Кому: Vik это уже побогаче)
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иванн20
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Продажи коммерческих Ford подскочили на 86%
{{model_2064}} За 11 месяцев продано 8248 коммерческих машин марки, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у покупателей пользовался базовый цельнометаллический фургон со средней базой и средней крышей полной массой 3100 кг (Duratorq 2.2, 125 л.с. 6-ступенчатая МКП, передний привод). Вторым по объему продаж выступает тяжелое шасси. Автомобиль на базе шасси со сверхдлинной базой и грузоподъемностью 2,75 т (Duratorq 2.2, 155 л.с., 6-ст. МКП, задний привод) может использоваться в различных вариантах – от легкого грузовика с бортовой платформой до изотермического фургона-рефрижератора. Замыкают тройку бестселлеров в семействе Transit маршрутные автобусы, построенные на базе фургона Jumbo полной массой 4,6 т (Duratorq 2.2, 136 л.с., задний привод). Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается обогреваемыми зеркалами с электрорегулировками, программируемым предпусковым отопителем, подушкой безопасности для водителя и комплексом систем безопасности.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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