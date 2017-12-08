8 декабря 2017, 09:51
Продажи коммерческих Ford подскочили на 86%
По итогам прошлого месяца российские дилеры Ford реализовали 1133 легких коммерческих автомобиля Transit. По сравнению с ноябрем 2016-го продажи выросли на 86%.
Ford Transit
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Отзывов: 8
Вторым по объему продаж выступает тяжелое шасси. Автомобиль на базе шасси со сверхдлинной базой и грузоподъемностью 2,75 т (Duratorq 2.2, 155 л.с., 6-ст. МКП, задний привод) может использоваться в различных вариантах – от легкого грузовика с бортовой платформой до изотермического фургона-рефрижератора. Замыкают тройку бестселлеров в семействе Transit маршрутные автобусы, построенные на базе фургона Jumbo полной массой 4,6 т (Duratorq 2.2, 136 л.с., задний привод).
Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается обогреваемыми зеркалами с электрорегулировками, программируемым предпусковым отопителем, подушкой безопасности для водителя и комплексом систем безопасности.
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Отзывы по теме
Хочу рассказать как я приобрел себе Ford Transit. Он у меня уже более двух лет. Могу опираясь на опыт с уверенностью сказать что машина довольно дешева в эксплуатации, в особенности в сравнении с другими автомобилями этого класса. Печка просто отличная, зимой можно ехать раздетым) ) ) В целом отличная ...
| Кому: Vik это уже побогаче)
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
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