30 марта 2018, 14:56
Продажи кроссовера HTM Laville начнутся в апреле
В апреле китайская компания Hawtai выводит на российский рынок второй кроссовер – HTM Laville. Новинка построена на базе Hyundai ix35. Кроссовер станет второй моделью китайского бренда в России. С 2014 года у нас продается HTM Boliger.
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HTM Laville построен на одной платформе с Hyundai ix35. В его облике ясно прослеживаются отдельные черты корейского кроссовера образца 2010 года. Габаритные размеры новинки: длина – 4 426 мм, ширина – 1 862 мм, высота – 1 709 мм, размер колесной базы – 2 640 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором SAIC с отдачей 145 лошадиных сил. Двигатель адаптирован к 92-му бензину. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.
В список оснащения входят 17-дюмовые колесные диски, кондиционер, система контроля давления в шинах, обогрев заднего стекла и «умные ключи». В топовых комплектациях появляется люк, система помощи при парковке и система кругового обзора. Стоимость HTM Laville пока держится в секрете. Ранее была озвучена цифра в 999 800 рублей, но пока официальной информации нет. Единственную модель Hawtai на российском рынке, HTM Boliger, собирают на заводе Derways в Черкесске из готовых машинокомплектов. Стоимость переднеприводного кроссовера с 1,8-литровым турбомотором (160 л.с.) и «механикой» начинается от 819 800 рублей с учетом скидки по акции. Продажи идут не слишком бойко. За весь 2017 год дилерам удалось реализовать в России только 99 автомобилей.
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Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
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