30 марта 2018, 14:56

Продажи кроссовера HTM Laville начнутся в апреле

В апреле китайская компания Hawtai выводит на российский рынок второй кроссовер – HTM Laville. Новинка построена на базе Hyundai ix35. Кроссовер станет второй моделью китайского бренда в России. С 2014 года у нас продается HTM Boliger.
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Китайская марка планирует вывести на отечественный рынок кроссовер Hawtai Laville. Новинкой машину назвать ...
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Впервые российской публике кроссовер HTM Laville показали в 2014 году на автосалоне в Москве. Тогда модель носила индекс A25. В октябре прошлого года, российский офис Hawtai пообещал начать продажи кроссовера в течение двух месяцев. Что вызвало столь существенную задержку неизвестно. Проблем с сертификацией у автомобиля не было. Одобрение типа транспортного средства Росстандарт выдал еще осенью. 

HTM Laville построен на одной платформе с Hyundai ix35. В его облике ясно прослеживаются отдельные черты корейского кроссовера образца 2010 года. Габаритные размеры новинки: длина – 4 426 мм, ширина – 1 862 мм, высота – 1 709 мм, размер колесной базы – 2 640 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором SAIC с отдачей 145 лошадиных сил. Двигатель адаптирован к 92-му бензину. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

В список оснащения входят 17-дюмовые колесные диски, кондиционер, система контроля давления в шинах, обогрев заднего стекла и «умные ключи». В топовых комплектациях появляется люк, система помощи при парковке и система кругового обзора. Стоимость HTM Laville пока держится в секрете. Ранее была озвучена цифра в 999 800 рублей, но пока официальной информации нет. Единственную модель Hawtai на российском рынке, HTM Boliger, собирают на заводе Derways в Черкесске из готовых машинокомплектов. Стоимость переднеприводного кроссовера с 1,8-литровым турбомотором (160 л.с.) и «механикой» начинается от 819 800 рублей с учетом скидки по акции. Продажи идут не слишком бойко. За весь 2017 год дилерам удалось реализовать в России только 99 автомобилей.

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Отзывы по теме
Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
Поздравляем Вольво. Хотя среди Сеатов, Ситроенов и Альфа Ромео, я думаю, победить ему было не сложно. Зато очень любопытно, в чем новому Вольвику уступил легендарный Х5?
Михаил
Volvo XC40 получит трехцилиндровый двигатель
Любопытно узнать, сколько стоить будет это чудо инженерной мысли? Автомобиль то интересный, хотелось бы прицениться...
Артур
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
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Продажи кроссовера HTM Laville начнутся в апреле
{{material_121229}}Впервые российской публике кроссовер HTM Laville показали в 2014 году на автосалоне в Москве. Тогда модель носила индекс A25. В октябре прошлого года, российский офис Hawtai пообещал начать продажи кроссовера в течение двух месяцев. Что вызвало столь существенную задержку неизвестно. Проблем с сертификацией у автомобиля не было. Одобрение типа транспортного средства Росстандарт выдал еще осенью. HTM Laville построен на одной платформе с Hyundai ix35. В его облике ясно прослеживаются отдельные черты корейского кроссовера образца 2010 года. Габаритные размеры новинки: длина – 4 426 мм, ширина – 1 862 мм, высота – 1 709 мм, размер колесной базы – 2 640 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором SAIC с отдачей 145 лошадиных сил. Двигатель адаптирован к 92-му бензину. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.В список оснащения входят 17-дюмовые колесные диски, кондиционер, система контроля давления в шинах, обогрев заднего стекла и «умные ключи». В топовых комплектациях появляется люк, система помощи при парковке и система кругового обзора. Стоимость HTM Laville пока держится в секрете. Ранее была озвучена цифра в 999 800 рублей, но пока официальной информации нет. Единственную модель Hawtai на российском рынке, HTM Boliger, собирают на заводе Derways в Черкесске из готовых машинокомплектов. Стоимость переднеприводного кроссовера с 1,8-литровым турбомотором (160 л.с.) и «механикой» начинается от 819 800 рублей с учетом скидки по акции. Продажи идут не слишком бойко. За весь 2017 год дилерам удалось реализовать в России только 99 автомобилей.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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