LADA Iskra удивила статистикой: корпоративные клиенты или провал? Итоги продаж в Петербурге

Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца

LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.

В северной столице за четыре месяца с момента появления LADA Iskra на рынке зарегистрировано всего 12 новых автомобилей этой модели. Как сообщает AutoRun SPb, наибольший интерес к новинке проявился в октябре, когда было оформлено восемь машин. Остальные месяцы оказались куда менее результативными, что вызывает вопросы у наблюдателей.

Любопытно, что две трети всех регистраций пришлись на юридические лица. Это может говорить о том, что частные покупатели пока не спешат делать выбор в пользу Iskra, а основными клиентами стали компании и организации. Возможно, автопарк обновляют таксопарки или корпоративные службы, но массового спроса среди обычных водителей пока не наблюдается.

Доля Петербурга в общероссийских продажах LADA Iskra составила всего 1,5%. При этом именно здесь, на «Автозаводе Санкт-Петербург», налажен выпуск этих автомобилей. Производитель рассчитывал, что локальная сборка поможет увеличить интерес к новинке в регионе, однако пока статистика говорит об обратном.

Эксперты отмечают, что столь скромные результаты могут быть связаны с осторожностью покупателей, которые предпочитают подождать отзывов и первых впечатлений об эксплуатации. Кроме того, конкуренция в сегменте новых бюджетных автомобилей остается высокой, и Iskra предстоит еще доказать свою привлекательность для широкой аудитории.

Пока же LADA Iskra в Петербурге остается скорее редкостью, чем массовым явлением. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли модель завоевать доверие частных клиентов или так и останется выбором корпоративных автопарков.