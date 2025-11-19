LADA Iskra удивила статистикой: корпоративные клиенты или провал? Итоги продаж в Петербурге

19 ноября 2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.
В северной столице за четыре месяца с момента появления LADA Iskra на рынке зарегистрировано всего 12 новых автомобилей этой модели. Как сообщает AutoRun SPb, наибольший интерес к новинке проявился в октябре, когда было оформлено восемь машин. Остальные месяцы оказались куда менее результативными, что вызывает вопросы у наблюдателей.
Любопытно, что две трети всех регистраций пришлись на юридические лица. Это может говорить о том, что частные покупатели пока не спешат делать выбор в пользу Iskra, а основными клиентами стали компании и организации. Возможно, автопарк обновляют таксопарки или корпоративные службы, но массового спроса среди обычных водителей пока не наблюдается.
Доля Петербурга в общероссийских продажах LADA Iskra составила всего 1,5%. При этом именно здесь, на «Автозаводе Санкт-Петербург», налажен выпуск этих автомобилей. Производитель рассчитывал, что локальная сборка поможет увеличить интерес к новинке в регионе, однако пока статистика говорит об обратном.
Эксперты отмечают, что столь скромные результаты могут быть связаны с осторожностью покупателей, которые предпочитают подождать отзывов и первых впечатлений об эксплуатации. Кроме того, конкуренция в сегменте новых бюджетных автомобилей остается высокой, и Iskra предстоит еще доказать свою привлекательность для широкой аудитории.
Пока же LADA Iskra в Петербурге остается скорее редкостью, чем массовым явлением. В ближайшие месяцы станет ясно, сможет ли модель завоевать доверие частных клиентов или так и останется выбором корпоративных автопарков.
Похожие материалы Лада
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
18.11.2025, 14:33
Универсалы Lada Iskra получили оцинкованную крышу для защиты от ржавчины
Волжский автозавод внедрил важное улучшение. Новые универсалы получили особую защиту. Это решает давнюю проблему автовладельцев. Теперь перевозка грузов стала безопаснее. Ржавчина больше не страшна. Узнайте все подробности о новой технологии.Читать далее
-
13.10.2025, 14:06
В России дебютировали Lada Iskra и Aura работающие на природном газе
В северной столице показали необычные автомобили. Это перспективные модели отечественного автопрома. Они получили заводское газовое оборудование. Машины скоро могут появиться в продаже. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
13.10.2025, 12:11
АвтоВАЗ показал, как закаляли Lada Iskra перед запуском в серийное производство
Новая модель прошла серьезную проверку. Инженеры создали для нее суровые условия. Автомобиль проехал тысячи километров. Тесты имитировали весь срок службы. Запас прочности оказался очень высоким. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.10.2025, 11:29
Владельцы каких машин чаще всего меняют их на новую Lada Iskra
Новинка АвтоВАЗа вызвала большой интерес. Покупатели активно сдают свои автомобили в трейд-ин. Дилеры поделились первой статистикой обмена. Какие машины уходят в прошлое? Ответ может вас сильно удивить.Читать далее
-
02.10.2025, 12:38
Новая Lada Iskra SW Cross против Vesta SW Cross: эксперты сравнили два универсала АвтоВАЗа
АвтоВАЗ вывел на рынок новинку. Это универсал Lada Iskra Cross. Он будет бороться за покупателя. Его главный соперник - кросс-универсал Lada Vesta. У них много общего. Но есть и важные отличия. Разбираемся во всех деталях.Читать далее
-
01.10.2025, 10:32
АвтоВАЗ проверил Lada Iskra на выносливость в условиях шестилетней эксплуатации
Новинку АвтоВАЗа подвергли серьезным тестам. Машину проверяли в экстремальных условиях. Инженеры имитировали очень долгую эксплуатацию. Результаты превзошли все ожидания. Что же скрывается под капотом?Читать далее
-
01.10.2025, 10:02
АвтоВАЗ провел масштабные испытания новой LADA Iskra на надежность и долговечность
АвтоВАЗ провел уникальные тесты новой LADA Iskra. Проверяли не только прочность, но и стойкость к коррозии. Результаты удивили даже инженеров. Подробности испытаний и старт продаж — в нашем материале.Читать далее
-
30.09.2025, 17:23
Новая Lada Iskra выходит на рынок Беларуси этой осенью
АвтоВАЗ готовится к важному шагу. Новая модель скоро появится у соседей. Первые машины уже на подходе. Спрос на автомобиль оказался высоким. Конкуренция на рынке будет серьезной. Что ждет российский седан в другой стране?Читать далее
-
19.09.2025, 14:30
Петербургский завод АвтоВАЗа будет выпускать не только новую Lada Iskra
Завод в Санкт-Петербурге ждут большие перемены. АвтоВАЗ готовит расширение производственной линейки. На конвейер встанут новые автомобили Lada. Какие именно модели появятся в будущем? Все будет зависеть от нескольких факторов.Читать далее
