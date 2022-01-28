28 января 2022, 17:09
Продажи Lada Niva Travel поставлены на «стоп»: с внедорожниками что-то не так
АвтоВАЗ запретил дилерам по всей стране продавать внедорожники Lada Niva Travel. Причем покупателям нельзя передать даже уже отгруженные ранее автомобили. У машины обнаружили некий опасный дефект.
Дарья Климова Фото: Lada
Ранее мы писали
«Особый статус» позволил «АвтоВАЗу» не выплачивать хозяйке Lada штраф и неустойку из-за брака в автомобиле
Верховный суд отказал владелице автомобиля производства «АвтоВАЗа» в получении с автокомпании штрафа и неустойки ...Читать далее
По всей вероятности, на АвтоВАЗе вскрылся некий дефект сборки, который решили устранить самостоятельно и без лишнего шума, не объявляя специальную отзывную кампанию. О снятии ограничений на продажу автопроизводитель пообещал уведомить дилеров дополнительно.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 1 250 000 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 490 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2015 в Москве
- 690 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 655 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 825 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2021 в Москве
- 735 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2019 в Москве
- 520 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2016 в Москве
- 575 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2017 в Москве
- 799 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2020 в Москве
Новости по теме
Сборку Lada Niva Legend остановили на неопределенный срок
26.01.2022, 15:11
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России
14.01.2022, 11:59
Внедорожник Lada выпустили в новой стильной версии
13.12.2021, 07:00
ТОП-10 самых новых востребованных кроссоверов ноября 2021 года
06.12.2021, 14:43
Новости по теме
Сборку Lada Niva Legend остановили на неопределенный срок
26.01.2022, 15:11
ТОП-5 самых востребованных кроссоверов в России
14.01.2022, 11:59
Внедорожник Lada выпустили в новой стильной версии
13.12.2021, 07:00
ТОП-10 самых новых востребованных кроссоверов ноября 2021 года
06.12.2021, 14:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин