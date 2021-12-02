2 декабря 2021, 16:40
Продажи Lada рухнули на 30%, но надежда есть
АвтоВАЗ опубликовал статистику по продажам новых автомобилей Lada в ноябре 2021 года. Российские дилеры реализовали чуть более 26 тысяч машин, что на треть меньше, чем в ноябре прошлого года. Главная причина – дефицит комплектующих, который вынуждает автопроизводителя периодически останавливать конвейер.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Тем не менее, суммарные продажи с января по ноябрь 2021 года пока сохраняют положительную динамику. За 11 месяцев было продано 320 795 автомобилей Lada или на 6% больше, чем годом ранее.
По словам президента АвтоВАЗа Николя Мора, Lada должна завершить 2021 год в плюсе, даже несмотря на дефицит компонентов. Ситуация с поставками постепенно улучшается, и компания делает все возможное, чтобы минимизировать влияние кризиса на объемы производства.
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