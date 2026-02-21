Китайцы под видом своих: как Tenet и Belgee уничтожают монополию Lada — есть ли у АвтоВАЗа будущее

21 февраля 2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.
Российский автомобильный рынок в начале 2026 года переживает тектонические сдвиги. Если еще пару лет назад главной интригой было то, смогут ли китайские бренды заменить ушедших европейцев и японцев, то сегодня дискурс сместился в плоскость внутренней конкуренции. Легендарная Lada, долгие годы чувствовавшая себя в «тепличных условиях» благодаря господдержке и высоким утильсборам, неожиданно столкнулась с жестким давлением со стороны «новых русских» — брендов Tenet и Belgee. На фоне их стремительного взлета эксперты и участники рынка задаются вопросом: а есть ли у отечественного автогиганта будущее?
Январский шок: падение продаж и потеря доли рынка
2026 год начался для АвтоВАЗа с тревожных сигналов. По данным агентства «Автостат», в январе в России было продано 19 644 автомобиля Lada . Это на 28,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года . Для сравнения: весь рынок сократился лишь на 9,5% . Столь существенное отставание от общерыночных трендов привело к тому, что доля Lada рухнула с привычных 30,9% в январе 2025 года до 24,4% .
Ситуация оказалась настолько серьезной, что уже в феврале глава компании Максим Соколов признал: планы продаж пришлось экстренно урезать на 15%, но даже этот сниженный план не выполняется из-за отсутствия спроса и проблем с автокредитованием.
Кто теснит «Ладу»? Феномен Tenet и успех Belgee
Главная сенсация начала 2026 года — появление в «тройке» лидеров нового бренда Tenet, о котором мало кто слышал еще полгода назад. По итогам января Tenet занял третье место с результатом 8949 проданных автомобилей и долей рынка 11,1% . Секрет успеха прост: это «локализованный» Chery. Модели Tenet T4 и Tenet T7 являются перелицованными версиями популярных китайских кроссоверов Chery Tiggo 4 и Tiggo 7, которые теперь собираются в России и, благодаря статусу отечественного производителя, получают доступ к мерам господдержки .
Успех Tenet демонстрирует парадоксальную ситуацию: пока оригинальный бренд Chery с трудом вошел даже в двадцатку (1,4 тыс. продаж), его «технический клон» буквально ворвался в лидеры, оттеснив многих старожилов .
Не отстает и белорусский Belgee (бывший Geely Belgee). Марка показала впечатляющий рост — +62,2% к январю прошлого года, реализовав 2946 автомобилей . Belgee, по сути, предлагает хорошо известные россиянам модели Geely (например, Belgee X50), но по более привлекательной цене и также с льготами как при производстве в Союзном государстве . Как отмечают эксперты, Belgee S50, будучи крупнее Lada Vesta, стоит лишь ненамного дороже, перетягивая на себя ту самую аудиторию, которая традиционно считалась клиентами «АвтоВАЗа» .
Провал «Искры» и ценовой тупик
Особую тревогу вызывает провал стратегически важной новинки — Lada Iskra. Модель, которая должна была стать переходным звеном между Granta и Vesta и оживить продажи, пока не справляется с миссией. В январе было продано 2173 «Искры» . Однако этот результат не компенсирует катастрофическое падение спроса на Lada Vesta (продажи рухнули на 62,1%) и Granta (падение на 33,5%) .
Эксперты видят проблему в запутанной линейке. Трем близким по смыслу моделям АвтоВАЗа тесно на рынке, а эффективность производства убивает слабая унификация.
Ключевая же проблема Lada, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, — это ценовая политика. В условиях, когда кредиты становятся малодоступными, а целевая аудитория Lada наиболее чувствительна к ценам, покупатели либо уходят на вторичный рынок, либо выбирают более выгодные предложения локализованных конкурентов.
Спасут ли экспорт и «Азимут»?
У АвтоВАЗа есть планы по исправлению ситуации. Компания намерена увеличить продажи в 2026 году на 9,3%, до 370 тыс. машин, в том числе за счет экспорта (план — 30 тыс.) и новых моделей . Главная надежда — кроссовер Lada Azimut, запуск которого ожидается в 2026 году.
Однако, как предупреждают аналитики «Автостата», новинку ждет жесткая конкуренция в самом «китайским» сегменте — кроссоверах . Пока же прогнозы на февраль остаются пессимистичными, а темпы продаж продолжают падать.
Есть ли будущее у Lada? Скорее всего, да. У компании есть мощный административный ресурс, развитая дилерская сеть и лояльная аудитория. Она сохранит лидерство по итогам года, хотя его доля, вероятно, будет колебаться около 25-28% . Однако характер этого лидерства меняется. Из безоговорочного монополиста Lada превращается в игрока, который вынужден сражаться за каждого покупателя с «псевдоиностранцами», которые говорят с потребителем на одном языке и предлагают знакомый продукт по конкурентной цене.
Будущее «АвтоВАЗа» теперь зависит не от защитных пошлин, а от способности предложить рынку современный продукт за адекватные деньги. Пока что в этой гонке побеждают Tenet и Belgee.
