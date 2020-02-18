18 февраля 2020, 23:38
Продажи LADA в Европе упали на 42%
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Фото: allcarz.ru
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала данные состояния авторынка. Строгие требования к выбросам и программы стимулирования потребителей оказали свое влияние на продажи новых автомобилей в Европе.
Фото: allcarz.ru
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Западные эксперты говорят о том, что одной из причин падения продаж в прошлом месяце стало то, что некоторые январские сделки фактически были перенесены на декабрь. Это было сделано для того, что избежать новых налогов, которыми стали облагать автомобили с высоким уровнем выбросов. Среди других причин также называют слабую экономику и Brexit. Напомним, что Великобритания вышла из ЕС 31 января.
Кроме АвтоВАЗа на европейском авторынке понесли потери и другие компании. Продажи у Ford упали на 19%, у Renault — на 16%, а группа PSA потеряла 14%. Не все концерны остались в минусе, например, марка DS продала на 47% больше автомобилей, а продажи VW Group остались на прежнем уровне. Продажи у Toyota и BMW (включая Mini) выросли на 10% и 3,8% соответственно, в то время как Hyundai, FCA и Daimler упали на 3,9%, 6,4% и 10% соответственно.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
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