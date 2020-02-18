Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 февраля 2020, 23:38

Продажи LADA в Европе упали на 42%

  • 412
  • 0
Фото: allcarz.ru
Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала данные состояния авторынка. Строгие требования к выбросам и программы стимулирования потребителей оказали свое влияние на продажи новых автомобилей в Европе.
Продажи LADA в Европе упали на 42

Фото: allcarz.ru

Ранее мы писали
В 2019 году АвтоВАЗ вывел на рынок сразу несколько новых автомобилей: «заряженный» седан Vesta Sport, «вседорожный» ...
Читать далее
В январе 2020 года в Европе было продано на 7,4% меньше автомобилей, чем за аналогичный период предыдущего года. А продажи автомобилей LADA в Европе упали на 42%, российскому бренду удалось реализовать только 183 машины.

Западные эксперты говорят о том, что одной из причин падения продаж в прошлом месяце стало то, что некоторые январские сделки фактически были перенесены на декабрь. Это было сделано для того, что избежать новых налогов, которыми стали облагать автомобили с высоким уровнем выбросов. Среди других причин также называют слабую экономику и Brexit. Напомним, что Великобритания вышла из ЕС 31 января.

Кроме АвтоВАЗа на европейском авторынке понесли потери и другие компании. Продажи у Ford упали на 19%, у Renault — на 16%, а группа PSA потеряла  14%. Не все концерны остались в минусе, например, марка DS продала на 47% больше автомобилей, а продажи VW Group остались на прежнем уровне. Продажи у Toyota и BMW (включая Mini) выросли на 10% и 3,8% соответственно, в то время как Hyundai, FCA и Daimler упали на 3,9%, 6,4% и 10% соответственно.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Немцы оказались недовольными Lada Vesta
А что в Германии POLO продаётся?
123
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
75г5ге
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 91 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи LADA в Европе упали на 42%
{{material_128604}}В январе 2020 года в Европе было продано на 7,4% меньше автомобилей, чем за аналогичный период предыдущего года. А продажи автомобилей LADA в Европе упали на 42%, российскому бренду удалось реализовать только 183 машины.Западные эксперты говорят о том, что одной из причин падения продаж в прошлом месяце стало то, что некоторые январские сделки фактически были перенесены на декабрь. Это было сделано для того, что избежать новых налогов, которыми стали облагать автомобили с высоким уровнем выбросов. Среди других причин также называют слабую экономику и Brexit. Напомним, что Великобритания вышла из ЕС 31 января.Кроме АвтоВАЗа на европейском авторынке понесли потери и другие компании. Продажи у Ford упали на 19%, у Renault — на 16%, а группа PSA потеряла  14%. Не все концерны остались в минусе, например, марка DS продала на 47% больше автомобилей, а продажи VW Group остались на прежнем уровне. Продажи у Toyota и BMW (включая Mini) выросли на 10% и 3,8% соответственно, в то время как Hyundai, FCA и Daimler упали на 3,9%, 6,4% и 10% соответственно.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курск Ульяновск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться