19 февраля 2018, 09:15

Продажи Lada в Европе выросли

В январе 2018 года АвтоВАЗу удалось реализовать в странах Евросоюза 386 автомобилей Lada. Это почти на треть превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
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Lada после выхода Vesta начала планомерно осваивать европейский рынок. Сейчас отечественные автомобили экспортируются в Чехию, Венгрию, Болгарию, Германию, Австрию, страны Прибалтики. В прошлом году Lada вошла в список 80 наиболее продаваемых в Европе марок. В 2017 году было продано более 5 000 автомобилей Lada, или на 57% больше, чем годом ранее. Пять тысяч – вполне ощутимая цифра. По данным Федерального управления транспорта Германии за прошлый год здесь зарегистрировали 2 563 Лады. Для сравнения, число зарегистрированных за тот же период Lexus – 3 002 машины, SsangYong – 2 332 машины.

По данным агентства Автостат, в январе наибольший интерес к Lada проявляли жители Западной Европы – было продано 60 процентов всех автомобилей, отправленных в Евросоюз. Динамика продаж здесь тоже выше, чем в среднем в европейских странах: +39,4 процента к прошлогоднему уровню. По объему январских продаж в Европе Lada опередила Chevrolet.

Европейская версия Lada отличается от той, что предлагают отечественным потребителям. Например, Vesta получила новую приборную панель, с увеличенным шрифтом, оранжевым циферблатом и дневной подсветкой. Все автомобили соответствуют экологическом стандарту Евро-6 и уже в базе имеют боковые подушки безопасности водителя и пассажира. 

Помимо европейского рынка Лады поставляются в Латинскую Америку, Северную Африку и ОАЭ, а также в страны Таможенного союза.
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Продажи Lada в Европе выросли
{{material_118092}}Lada после выхода Vesta начала планомерно осваивать европейский рынок. Сейчас отечественные автомобили экспортируются в Чехию, Венгрию, Болгарию, Германию, Австрию, страны Прибалтики. В прошлом году Lada вошла в список 80 наиболее продаваемых в Европе марок. В 2017 году было продано более 5 000 автомобилей Lada, или на 57% больше, чем годом ранее. Пять тысяч – вполне ощутимая цифра. По данным Федерального управления транспорта Германии за прошлый год здесь зарегистрировали 2 563 Лады. Для сравнения, число зарегистрированных за тот же период Lexus – 3 002 машины, SsangYong – 2 332 машины.По данным агентства Автостат, в январе наибольший интерес к Lada проявляли жители Западной Европы – было продано 60 процентов всех автомобилей, отправленных в Евросоюз. Динамика продаж здесь тоже выше, чем в среднем в европейских странах: +39,4 процента к прошлогоднему уровню. По объему январских продаж в Европе Lada опередила Chevrolet.Европейская версия Lada отличается от той, что предлагают отечественным потребителям. Например, Vesta получила новую приборную панель, с увеличенным шрифтом, оранжевым циферблатом и дневной подсветкой. Все автомобили соответствуют экологическом стандарту Евро-6 и уже в базе имеют боковые подушки безопасности водителя и пассажира. Помимо европейского рынка Лады поставляются в Латинскую Америку, Северную Африку и ОАЭ, а также в страны Таможенного союза.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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