еревыполнили план: АвтоВАЗ продал более 27,5 тысяч машин за май и готовится к новому рекорду

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 08:29

Продажи Lada в мае превысили ожидания: рынок оживился, планы пересмотрены

Продажи Lada в мае превысили ожидания: рынок оживился, планы пересмотрены

еревыполнили план: АвтоВАЗ продал более 27,5 тысяч машин за май и готовится к новому рекорду

Продажи Lada в мае превысили ожидания: рынок оживился, планы пересмотрены

АвтоВАЗ неожиданно превысил собственный план продаж в мае 2026 года, реализовав свыше 27,5 тысяч автомобилей. Это событие может повлиять на стратегию компании и весь российский авторынок. Мало кто ожидал такой активности, а эксперты уже обсуждают, что будет дальше. Какие модели стали драйверами роста и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

АвтоВАЗ неожиданно превысил собственный план продаж в мае 2026 года, реализовав свыше 27,5 тысяч автомобилей. Это событие может повлиять на стратегию компании и весь российский авторынок. Мало кто ожидал такой активности, а эксперты уже обсуждают, что будет дальше. Какие модели стали драйверами роста и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей май 2026 года стал знаковым: АвтоВАЗ сумел реализовать больше автомобилей, чем планировал, что может изменить расстановку сил на рынке. Такой результат не только укрепляет позиции бренда Lada, но и сигнализирует о возможном оживлении спроса на отечественные машины. В условиях, когда многие компании осторожно оценивают перспективы, этот успех выглядит особенно значимым.

Как сообщает Autonews, глава АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ-2026 отметил, что в мае было продано чуть более 27,5 тысяч автомобилей. По его словам, этот показатель оказался на несколько процентов выше запланированного, что говорит о неожиданно высокой активности покупателей. Соколов подчеркнул: если в июне продажи Lada, а также других брендов, таких как Xcite и SKM, достигнут 30 тысяч машин, это станет еще одним подтверждением положительной динамики.

Интересно, что компания не ограничивается только текущими результатами. По словам Соколова, прогноз по объему продаж на российском рынке в 2026 году остается на уровне прошлого года - примерно 1,4 миллиона автомобилей. Такой подход он назвал «умеренно-консервативным», что позволяет компании гибко реагировать на изменения спроса и не завышать ожидания. Важно отметить, что на ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил не только современные модели, но и легендарный ВАЗ-2101 1970 года выпуска, а также обновленный внедорожник Lada Niva Legend и кроссовер Lada Azimut в новом синем цвете.

Показательно, что интерес к российским автомобилям растет не только среди частных покупателей, но и среди корпоративных клиентов. По мнению экспертов, такой тренд может быть связан с ограниченным выбором иностранных моделей и постепенным восстановлением доверия к отечественным брендам. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как другие производители реагируют на изменения рынка. Например, недавно на ПМЭФ-2026 бренд Aurus представил обновленные версии своих флагманских моделей, что также вызвало интерес у специалистов - подробнее об этом можно узнать в материале о новинках Aurus на ПМЭФ-2026.

Если рассматривать ситуацию шире, то успех АвтоВАЗа может указывать на постепенное восстановление российского авторынка после сложных лет. По имеющимся данным, в 2025 году продажи новых автомобилей в России также держались на уровне 1,4 миллиона штук, а доля отечественных брендов продолжает расти. Важно, что компания делает ставку не только на массовые модели, но и на расширение ассортимента, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной даже в условиях ограниченного импорта. Для покупателей это означает больше вариантов выбора и, возможно, более выгодные условия приобретения новых машин.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Челябинск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться