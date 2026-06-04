еревыполнили план: АвтоВАЗ продал более 27,5 тысяч машин за май и готовится к новому рекорду

4 июня 2026, 08:29
Продажи Lada в мае превысили ожидания: рынок оживился, планы пересмотрены
Продажи Lada в мае превысили ожидания: рынок оживился, планы пересмотрены
АвтоВАЗ неожиданно превысил собственный план продаж в мае 2026 года, реализовав свыше 27,5 тысяч автомобилей. Это событие может повлиять на стратегию компании и весь российский авторынок. Мало кто ожидал такой активности, а эксперты уже обсуждают, что будет дальше. Какие модели стали драйверами роста и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей май 2026 года стал знаковым: АвтоВАЗ сумел реализовать больше автомобилей, чем планировал, что может изменить расстановку сил на рынке. Такой результат не только укрепляет позиции бренда Lada, но и сигнализирует о возможном оживлении спроса на отечественные машины. В условиях, когда многие компании осторожно оценивают перспективы, этот успех выглядит особенно значимым.
Как сообщает Autonews, глава АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ-2026 отметил, что в мае было продано чуть более 27,5 тысяч автомобилей. По его словам, этот показатель оказался на несколько процентов выше запланированного, что говорит о неожиданно высокой активности покупателей. Соколов подчеркнул: если в июне продажи Lada, а также других брендов, таких как Xcite и SKM, достигнут 30 тысяч машин, это станет еще одним подтверждением положительной динамики.
Интересно, что компания не ограничивается только текущими результатами. По словам Соколова, прогноз по объему продаж на российском рынке в 2026 году остается на уровне прошлого года - примерно 1,4 миллиона автомобилей. Такой подход он назвал «умеренно-консервативным», что позволяет компании гибко реагировать на изменения спроса и не завышать ожидания. Важно отметить, что на ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил не только современные модели, но и легендарный ВАЗ-2101 1970 года выпуска, а также обновленный внедорожник Lada Niva Legend и кроссовер Lada Azimut в новом синем цвете.
Показательно, что интерес к российским автомобилям растет не только среди частных покупателей, но и среди корпоративных клиентов. По мнению экспертов, такой тренд может быть связан с ограниченным выбором иностранных моделей и постепенным восстановлением доверия к отечественным брендам. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как другие производители реагируют на изменения рынка. Например, недавно на ПМЭФ-2026 бренд Aurus представил обновленные версии своих флагманских моделей, что также вызвало интерес у специалистов - подробнее об этом можно узнать в материале о новинках Aurus на ПМЭФ-2026.
Если рассматривать ситуацию шире, то успех АвтоВАЗа может указывать на постепенное восстановление российского авторынка после сложных лет. По имеющимся данным, в 2025 году продажи новых автомобилей в России также держались на уровне 1,4 миллиона штук, а доля отечественных брендов продолжает расти. Важно, что компания делает ставку не только на массовые модели, но и на расширение ассортимента, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной даже в условиях ограниченного импорта. Для покупателей это означает больше вариантов выбора и, возможно, более выгодные условия приобретения новых машин.
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